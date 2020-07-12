https://ria.ru/20200712/1574227953.html
В "Орленке" появится новый центр с кинозалом и музыкальным салоном
Новый общественный центр с выставочным залом, кинозалом, музыкальным салоном, библиотекой и учебными кабинетами появится в "Орленке" в этом году, сообщил РИА... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T08:24
2020-07-12T08:24
россия
орленок (детский центр)
общество
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https://ria.ru/20200712/1574227650.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153065/43/1530654305_0:52:1501:896_1400x0_80_0_0_44a30ec5e4b49f687101b6619e52de4c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, орленок (детский центр), общество
СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Новый общественный центр с выставочным залом, кинозалом, музыкальным салоном, библиотекой и учебными кабинетами появится в "Орленке" в этом году, сообщил РИА Новости директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус.
Всероссийский детский центр "Орленок" отмечает в воскресенье свое 60-летие. По словам директора центра, в юбилейный год орлята получат в подарок новый уникальный объект. Под контролем и при участии Управления делами президента РФ завершается возведение нового образовательного пространства – общественного центра.
"(В нем) разместятся многочисленные учебные кабинеты, кинозал на 720 мест, столовая детского лагеря "Олимпийская деревня", медпункт, библиотека, выставочный зал и музыкальный салон. Общая площадь этого современного здания -11,5 тысяч квадратных метров! Работы по его возведению выходят на финишную прямую. Срок сдачи в этом году", - пояснил Джеус.
Он добавил, что на фоне пандемии коронавируса в "Орленке" введен ряд ограничений. Так, смены сокращены с трех недель до двух, на отдых принимаются только дети из Краснодарского края
и Адыгеи, а также загрузка центра не может превышать 50%. Кроме того, отменены знаменитые массовые праздники "Орленка".