В "Орленке" появится новый центр с кинозалом и музыкальным салоном

СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Новый общественный центр с выставочным залом, кинозалом, музыкальным салоном, библиотекой и учебными кабинетами появится в "Орленке" в этом году, сообщил РИА Новости директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус.

Всероссийский детский центр "Орленок" отмечает в воскресенье свое 60-летие. По словам директора центра, в юбилейный год орлята получат в подарок новый уникальный объект. Под контролем и при участии Управления делами президента РФ завершается возведение нового образовательного пространства – общественного центра.

"(В нем) разместятся многочисленные учебные кабинеты, кинозал на 720 мест, столовая детского лагеря "Олимпийская деревня", медпункт, библиотека, выставочный зал и музыкальный салон. Общая площадь этого современного здания -11,5 тысяч квадратных метров! Работы по его возведению выходят на финишную прямую. Срок сдачи в этом году", - пояснил Джеус.