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В "Орленке" появится новый центр с кинозалом и музыкальным салоном
Новый общественный центр с выставочным залом, кинозалом, музыкальным салоном, библиотекой и учебными кабинетами появится в "Орленке" в этом году, сообщил РИА... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T08:24
россия
орленок (детский центр)
общество
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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60
россия, орленок (детский центр), общество

В "Орленке" появится новый центр с кинозалом и музыкальным салоном

08:24 12.07.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивВДЦ "Орленок"
ВДЦ Орленок
© РИА Новости / Виталий Тимкив
ВДЦ "Орленок". Архивное фото
СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Новый общественный центр с выставочным залом, кинозалом, музыкальным салоном, библиотекой и учебными кабинетами появится в "Орленке" в этом году, сообщил РИА Новости директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус.
Всероссийский детский центр "Орленок" отмечает в воскресенье свое 60-летие. По словам директора центра, в юбилейный год орлята получат в подарок новый уникальный объект. Под контролем и при участии Управления делами президента РФ завершается возведение нового образовательного пространства – общественного центра.
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"Орленок" изменил образовательную программу для отдыхающих детей
"(В нем) разместятся многочисленные учебные кабинеты, кинозал на 720 мест, столовая детского лагеря "Олимпийская деревня", медпункт, библиотека, выставочный зал и музыкальный салон. Общая площадь этого современного здания -11,5 тысяч квадратных метров! Работы по его возведению выходят на финишную прямую. Срок сдачи в этом году", - пояснил Джеус.
Он добавил, что на фоне пандемии коронавируса в "Орленке" введен ряд ограничений. Так, смены сокращены с трех недель до двух, на отдых принимаются только дети из Краснодарского края и Адыгеи, а также загрузка центра не может превышать 50%. Кроме того, отменены знаменитые массовые праздники "Орленка".
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РоссияОрленок (детский центр)Общество
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08:37ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил Собянин
08:29Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
08:24В "Орленке" появится новый центр с кинозалом и музыкальным салоном
08:23В России провели более 23 миллионов тестов на коронавирус
08:22В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
08:21Директор "Орленка" рассказал, как центр преодолевает период пандемии
08:13В Афганистане погибли четыре сотрудника сил безопасности
08:10В Польше началось голосование на втором туре выборов президента
08:07"Орленок" изменил образовательную программу для отдыхающих детей
07:52В Татарстане двое детей получили ожоги из-за разлившегося бензина
07:47Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 10 тысяч
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