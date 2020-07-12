Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574227926.html
В России провели более 23 миллионов тестов на коронавирус
Более 23 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся почти РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T08:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_beea1c7c87f0304901b3bff7e34a7dfa.jpg
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_beea1c7c87f0304901b3bff7e34a7dfa.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_58c84f370935a2bd34e2f2c7a50ff63c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779838_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_014a5d2b029de6072af238a22e49738d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 23 миллионов тестов на коронавирус

08:23 12.07.2020
98
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 23 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся почти 278 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 23 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 277 702 человека", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 322 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
000000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Рекомендуем
ВДЦ Орленок
В "Орленке" появится новый центр с кинозалом и музыкальным салоном
Тестирование на наличие антител к COVID-19
В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
Детский центр Орлёнок в Краснодарском крае
Директор "Орленка" рассказал, как центр преодолевает период пандемии
Полицейский в Кабуле
В Афганистане погибли четыре сотрудника сил безопасности
Женщина на избирательном участке в Варшаве, Польша
В Польше началось голосование на втором туре выборов президента
Детский центр Орлёнок
"Орленок" изменил образовательную программу для отдыхающих детей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Татарстане двое детей получили ожоги из-за разлившегося бензина
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
Бишкек
Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 10 тысяч
Прошло успешно – профессор РАН Лукашев об испытании вакцины от коронавируса
Ученый подтвердил безопасность созданной вакцины от COVID-19
Бригада скорой медицинской помощи
В Кузбассе число умерших от осложнений после COVID-19 увеличилось до 14
Производство вакцины
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Город Нур-Султан
В Казахстане за сутки выявили почти 1,8 тысячи случаев коронавируса
Медицинские работники
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Число умерших от коронавируса в Приамурье достигло 22 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил Собянин
08:29Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
08:24В "Орленке" появится новый центр с кинозалом и музыкальным салоном
08:23В России провели более 23 миллионов тестов на коронавирус
08:22В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
08:21Директор "Орленка" рассказал, как центр преодолевает период пандемии
08:13В Афганистане погибли четыре сотрудника сил безопасности
08:10В Польше началось голосование на втором туре выборов президента
08:07"Орленок" изменил образовательную программу для отдыхающих детей
07:52В Татарстане двое детей получили ожоги из-за разлившегося бензина
07:47Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 10 тысяч
07:31В Кузбассе число умерших от осложнений после COVID-19 увеличилось до 14
07:07Ученый подтвердил безопасность созданной вакцины от COVID-19
07:03В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
06:36В Казахстане за сутки выявили почти 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:36Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья
06:15В Германии за сутки выявили 248 случаев коронавируса
05:30Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
04:53Президент Мали распустил конституционный суд
04:43Число умерших от коронавируса в Приамурье достигло 22 человек
Лента новостейМолния