В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

ТАШКЕНТ, 12 июл - РИА Новости. В Узбекистане за минувшие сутки установлен новый антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса - 500, всего их 12 706, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Первый в Узбекистане случай COVID-19 выявили 15 марта. К минувшей субботе число зарегистрированных случаев составило 12 206, скончались 55 пациентов, 7530 выздоровели.

"По состоянию на 12 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 12 706", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным ведомства, 500 новых случаев – это очередной антирекорд числа заболевших за сутки. Показатель самого высокого прироста заболевания обновляется пятые сутки подряд: утром 11 июля было зафиксировано 483, 10 июля - 464, 9 июля - 421, 8 июля – 379 случаев.

За минувшие сутки также были зафиксированы три случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 58 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 7723. В субботу из больниц были выписаны 193 человека, в пятницу – 243, в четверг – 227. Сейчас на лечении находятся 4925 пациентов с COVID-19, в том числе 45 - в тяжелом состоянии, семь - в крайне тяжелом.

В Узбекистане из-за роста числа заболевших COVID-19 с 10 июля до 1 августа вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля.