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Распространение нового коронавируса
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В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
В Узбекистане за минувшие сутки установлен новый антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса - 500, всего их 12 706, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T08:22
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коронавирус covid-19, узбекистан, в мире

В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

08:22 12.07.2020
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Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Тестирование на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 12 июл - РИА Новости. В Узбекистане за минувшие сутки установлен новый антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса - 500, всего их 12 706, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Первый в Узбекистане случай COVID-19 выявили 15 марта. К минувшей субботе число зарегистрированных случаев составило 12 206, скончались 55 пациентов, 7530 выздоровели.
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"По состоянию на 12 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 12 706", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным ведомства, 500 новых случаев – это очередной антирекорд числа заболевших за сутки. Показатель самого высокого прироста заболевания обновляется пятые сутки подряд: утром 11 июля было зафиксировано 483, 10 июля - 464, 9 июля - 421, 8 июля – 379 случаев.
За минувшие сутки также были зафиксированы три случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 58 человек.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 7723. В субботу из больниц были выписаны 193 человека, в пятницу – 243, в четверг – 227. Сейчас на лечении находятся 4925 пациентов с COVID-19, в том числе 45 - в тяжелом состоянии, семь - в крайне тяжелом.
В Узбекистане из-за роста числа заболевших COVID-19 с 10 июля до 1 августа вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УзбекистанВ мире
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