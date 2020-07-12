Директор "Орленка" рассказал, как центр преодолевает период пандемии

СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Период пандемии коронавируса стал настоящим испытанием для Всероссийского детского центра " Период пандемии коронавируса стал настоящим испытанием для Всероссийского детского центра " Орленок ", однако ему удалось сохранить уникальный коллектив и достойно принять детей на отдых, сообщил РИА Новости директор "Орленка" Александр Джеус

Всероссийский детский центр "Орленок" отмечает 12 июля свой юбилей - 60-летие. По словам директора центра, первые три смены в "Орленке" отработали в полном объеме, а вот проекты четвертой, пятой и шестой пришлось свернуть. При этом с 1 июля Всероссийский детский центр открыл первую летнюю смену для детей в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Так, на отдых приехали 1766 детей только из Краснодарского края и Адыгеи, поскольку общая загрузка центра не должна превышать 50%. Несмотря на все сложности, к встрече ребят в центре тщательно подготовились.

"В этот сложный период мы предприняли все возможные меры для сохранения уникального коллектива центра, провели ремонтные и строительные работы детских лагерей и инфраструктуры, подготовили педагогический состав", - пояснил Джеус.

Он уточнил, что в связи с рекомендациями Роспотребнадзора традиционные встречи детей с известными спикерами и экспертами переведены в онлайн-режим, а ряд программ и проектов: фестивали, спортивные сборы - вынужденно отменены.

"Вне сомнения, это большое испытание и для коллектива центра, и для детей. Ведь большинство ребят, пройдя серьезные конкурсные испытания, не смогли приехать на смену в "Орленок", как впрочем, и в другие федеральные детские центры. Для сравнения: традиционно на июль месяц мы принимали до 11 тысяч детей, в этом году - пока только 3277детей!" - отметил Джеус.

В "Орленке" надеются, что в ближайшее время ситуация изменится и отдохнуть на Черном море смогут приехать дети из регионов страны, в которых санитарно-эпидемиологическая ситуация складывается благоприятно.