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Директор "Орленка" рассказал, как центр преодолевает период пандемии
Период пандемии коронавируса стал настоящим испытанием для Всероссийского детского центра "Орленок", однако ему удалось сохранить уникальный коллектив и... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T08:21
коронавирус в россии
александр джеус
новости - туризм
орленок (детский центр)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, александр джеус, новости - туризм, орленок (детский центр), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Директор "Орленка" рассказал, как центр преодолевает период пандемии

08:21 12.07.2020
90
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДетский центр "Орлёнок" в Краснодарском крае
Детский центр Орлёнок в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Детский центр "Орлёнок" в Краснодарском крае. Архивное фото
СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Период пандемии коронавируса стал настоящим испытанием для Всероссийского детского центра "Орленок", однако ему удалось сохранить уникальный коллектив и достойно принять детей на отдых, сообщил РИА Новости директор "Орленка" Александр Джеус.
Всероссийский детский центр "Орленок" отмечает 12 июля свой юбилей - 60-летие. По словам директора центра, первые три смены в "Орленке" отработали в полном объеме, а вот проекты четвертой, пятой и шестой пришлось свернуть. При этом с 1 июля Всероссийский детский центр открыл первую летнюю смену для детей в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Так, на отдых приехали 1766 детей только из Краснодарского края и Адыгеи, поскольку общая загрузка центра не должна превышать 50%. Несмотря на все сложности, к встрече ребят в центре тщательно подготовились.
"В этот сложный период мы предприняли все возможные меры для сохранения уникального коллектива центра, провели ремонтные и строительные работы детских лагерей и инфраструктуры, подготовили педагогический состав", - пояснил Джеус.
Он уточнил, что в связи с рекомендациями Роспотребнадзора традиционные встречи детей с известными спикерами и экспертами переведены в онлайн-режим, а ряд программ и проектов: фестивали, спортивные сборы - вынужденно отменены.
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"Вне сомнения, это большое испытание и для коллектива центра, и для детей. Ведь большинство ребят, пройдя серьезные конкурсные испытания, не смогли приехать на смену в "Орленок", как впрочем, и в другие федеральные детские центры. Для сравнения: традиционно на июль месяц мы принимали до 11 тысяч детей, в этом году - пока только 3277детей!" - отметил Джеус.
В "Орленке" надеются, что в ближайшее время ситуация изменится и отдохнуть на Черном море смогут приехать дети из регионов страны, в которых санитарно-эпидемиологическая ситуация складывается благоприятно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииАлександр ДжеусНовости - ТуризмОрленок (детский центр)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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08:29Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
08:24В "Орленке" появится новый центр с кинозалом и музыкальным салоном
08:23В России провели более 23 миллионов тестов на коронавирус
08:22В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
08:21Директор "Орленка" рассказал, как центр преодолевает период пандемии
08:13В Афганистане погибли четыре сотрудника сил безопасности
08:10В Польше началось голосование на втором туре выборов президента
08:07"Орленок" изменил образовательную программу для отдыхающих детей
07:52В Татарстане двое детей получили ожоги из-за разлившегося бензина
07:47Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 10 тысяч
07:31В Кузбассе число умерших от осложнений после COVID-19 увеличилось до 14
07:07Ученый подтвердил безопасность созданной вакцины от COVID-19
07:03В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
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