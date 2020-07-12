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В Афганистане погибли четыре сотрудника сил безопасности
Четверо сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения в провинции Баглан на севере-востоке Афганистана, еще десять человек пострадали, сообщает... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T08:13
исламское государство
баглан
афганистан
талибан
в мире
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баглан
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РИА Новости
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РИА Новости
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исламское государство, баглан, афганистан, талибан, в мире

В Афганистане погибли четыре сотрудника сил безопасности

08:13 12.07.2020
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© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский в Кабуле
Полицейский в Кабуле
© AP Photo / Massoud Hossaini
Полицейский в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Четверо сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения в провинции Баглан на севере-востоке Афганистана, еще десять человек пострадали, сообщает местный телеканал Tolo News.
Инцидент произошел на магистрали Баглан-Саманган. Источник телеканала сообщил, что боевики радикального движения "Талибан" напали на сотрудников сил безопасности.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Вчера, 09:19
При атаке талибов на юго-западе Афганистана погиб полицейский
Командующий Набиулла Наби заявил, что в результате атаки погибли и члены "Талибана", их количество пока неизвестно.
Движение "Талибан" пока никак не прокомментировало инцидент.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Исламское государствоБагланАфганистанТалибанВ мире
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