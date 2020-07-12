В Афганистане погибли четыре сотрудника сил безопасности

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Четверо сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения в провинции Баглан на севере-востоке Афганистана, еще десять человек пострадали, сообщает местный телеканал Tolo News.
Инцидент произошел на магистрали Баглан-Саманган. Источник телеканала сообщил, что боевики радикального движения "Талибан" напали на сотрудников сил безопасности.
Командующий Набиулла Наби заявил, что в результате атаки погибли и члены "Талибана", их количество пока неизвестно.
Движение "Талибан" пока никак не прокомментировало инцидент.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.