"Орленок" изменил образовательную программу для отдыхающих детей

СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Образовательная программа в Образовательная программа в "Орленке" переработана для максимального отдыха детей после учебы во время пандемии и сосредоточена на физической активности, сообщил РИА Новости директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус

Всероссийский детский центр "Орленок" отмечает 12 июля юбилей - 60-летие. С 1 июля центр открыл первую летнюю смену для детей в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса . Так, на отдых, по рекомендации Роспотребнадзора , принимаются дети только из Краснодарского края и Адыгеи, продолжительность смен сокращена с трех до двух недель, общая загрузка центра не должна превышать 50%. Здесь отдыхают всего 1766 ребят. Повлияли ограничения и на развлечения для воспитанников.

"Учитывая все ограничения, мы серьезно переработали образовательную программу, увеличив в ней мероприятия спортивно-туристской направленности. Дети несколько месяцев провели у компьютера, на дистанционном обучении и особенно нуждаются в активном отдыхе. Поэтому 90% времени они проводят на свежем воздухе, купаются в море и загорают", - рассказал Джеус.

Он добавил, что все образовательные события проводятся в малых группах без пересечения потоков, пока исключены традиционные общелагерные мероприятия, которыми славится "Орленок".

Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры. В частности, с 1 июня разрешено возобновить работу порядка 200 санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Работа всех гостиниц и пансионатов Кубани разрешена с 21 июня, когда власти региона отменили карантин. С 1 июля санатории и стационарные лагеря Кубани с медицинской лицензией начали принимать детей из Краснодарского края.