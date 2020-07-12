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"Орленок" изменил образовательную программу для отдыхающих детей
Образовательная программа в "Орленке" переработана для максимального отдыха детей после учебы во время пандемии и сосредоточена на физической активности,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T08:07
коронавирус covid-19
александр джеус
орленок (детский центр)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
краснодарский край
общество
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коронавирус covid-19, александр джеус, орленок (детский центр), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, общество

"Орленок" изменил образовательную программу для отдыхающих детей

08:07 12.07.2020
118
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДетский центр "Орлёнок"
Детский центр Орлёнок
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Детский центр "Орлёнок". Архивное фото
СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Образовательная программа в "Орленке" переработана для максимального отдыха детей после учебы во время пандемии и сосредоточена на физической активности, сообщил РИА Новости директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус.
Всероссийский детский центр "Орленок" отмечает 12 июля юбилей - 60-летие. С 1 июля центр открыл первую летнюю смену для детей в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Так, на отдых, по рекомендации Роспотребнадзора, принимаются дети только из Краснодарского края и Адыгеи, продолжительность смен сокращена с трех до двух недель, общая загрузка центра не должна превышать 50%. Здесь отдыхают всего 1766 ребят. Повлияли ограничения и на развлечения для воспитанников.
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"Учитывая все ограничения, мы серьезно переработали образовательную программу, увеличив в ней мероприятия спортивно-туристской направленности. Дети несколько месяцев провели у компьютера, на дистанционном обучении и особенно нуждаются в активном отдыхе. Поэтому 90% времени они проводят на свежем воздухе, купаются в море и загорают", - рассказал Джеус.
Он добавил, что все образовательные события проводятся в малых группах без пересечения потоков, пока исключены традиционные общелагерные мероприятия, которыми славится "Орленок".
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры. В частности, с 1 июня разрешено возобновить работу порядка 200 санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Работа всех гостиниц и пансионатов Кубани разрешена с 21 июня, когда власти региона отменили карантин. С 1 июля санатории и стационарные лагеря Кубани с медицинской лицензией начали принимать детей из Краснодарского края.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19Александр ДжеусОрленок (детский центр)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Краснодарский крайОбщество
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08:37ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил Собянин
08:29Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
08:24В "Орленке" появится новый центр с кинозалом и музыкальным салоном
08:23В России провели более 23 миллионов тестов на коронавирус
08:22В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
08:21Директор "Орленка" рассказал, как центр преодолевает период пандемии
08:13В Афганистане погибли четыре сотрудника сил безопасности
08:10В Польше началось голосование на втором туре выборов президента
08:07"Орленок" изменил образовательную программу для отдыхающих детей
07:52В Татарстане двое детей получили ожоги из-за разлившегося бензина
07:47Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 10 тысяч
07:31В Кузбассе число умерших от осложнений после COVID-19 увеличилось до 14
07:07Ученый подтвердил безопасность созданной вакцины от COVID-19
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