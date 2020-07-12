https://ria.ru/20200712/1574227650.html
"Орленок" изменил образовательную программу для отдыхающих детей
Образовательная программа в "Орленке" переработана для максимального отдыха детей после учебы во время пандемии и сосредоточена на физической активности,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T08:07
2020-07-12T08:07
коронавирус covid-19
александр джеус
орленок (детский центр)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
краснодарский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, александр джеус, орленок (детский центр), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, общество
СОЧИ, 12 июл – РИА Новости.
Образовательная программа в "Орленке"
переработана для максимального отдыха детей после учебы во время пандемии и сосредоточена на физической активности, сообщил РИА Новости директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус
.
Всероссийский детский центр "Орленок" отмечает 12 июля юбилей - 60-летие. С 1 июля центр открыл первую летнюю смену для детей в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса
. Так, на отдых, по рекомендации Роспотребнадзора
, принимаются дети только из Краснодарского края
и Адыгеи, продолжительность смен сокращена с трех до двух недель, общая загрузка центра не должна превышать 50%. Здесь отдыхают всего 1766 ребят. Повлияли ограничения и на развлечения для воспитанников.
"Учитывая все ограничения, мы серьезно переработали образовательную программу, увеличив в ней мероприятия спортивно-туристской направленности. Дети несколько месяцев провели у компьютера, на дистанционном обучении и особенно нуждаются в активном отдыхе. Поэтому 90% времени они проводят на свежем воздухе, купаются в море и загорают", - рассказал Джеус.
Он добавил, что все образовательные события проводятся в малых группах без пересечения потоков, пока исключены традиционные общелагерные мероприятия, которыми славится "Орленок".
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры. В частности, с 1 июня разрешено возобновить работу порядка 200 санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Работа всех гостиниц и пансионатов Кубани разрешена с 21 июня, когда власти региона отменили карантин. С 1 июля санатории и стационарные лагеря Кубани с медицинской лицензией начали принимать детей из Краснодарского края.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.