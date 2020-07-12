В Кузбассе число умерших от осложнений после COVID-19 увеличилось до 14

"Еще у 51 пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Одна пациентка скончалась. У женщины из Анжеро-Судженска на фоне коронавируса развились сопутствующие патологии сердечно-сосудистой системы и легких. 30 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1128 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1315 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре,13 новых случаев выявлено в Междуреченске, девять – в Кемерово, восемь – в Новокузнецке, пять – в Промышленновском районе, три – в Анжеро-Судженске, по два – в Юрге, Тяжинском и Юргинском районах, по одному – в Белово, Березовском, Тайге, Новокузнецком, Тисульском, Чебулинском и Яйском районах.