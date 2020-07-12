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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574227339.html
В Кузбассе число умерших от осложнений после COVID-19 увеличилось до 14
Число пациентов, умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, увеличилось в Кузбассе до четырнадцати, за сутки заразился еще 51 человек, следует... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T07:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кемеровская область
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе число умерших от осложнений после COVID-19 увеличилось до 14

07:31 12.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи
Бригада скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бригада скорой медицинской помощи
КЕМЕРОВО, 12 июл - РИА Новости. Число пациентов, умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, увеличилось в Кузбассе до четырнадцати, за сутки заразился еще 51 человек, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
"Еще у 51 пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Одна пациентка скончалась. У женщины из Анжеро-Судженска на фоне коронавируса развились сопутствующие патологии сердечно-сосудистой системы и легких. 30 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 1128 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1315 больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре,13 новых случаев выявлено в Междуреченске, девять – в Кемерово, восемь – в Новокузнецке, пять – в Промышленновском районе, три – в Анжеро-Судженске, по два – в Юрге, Тяжинском и Юргинском районах, по одному – в Белово, Березовском, Тайге, Новокузнецком, Тисульском, Чебулинском и Яйском районах.
По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлены 2457 случаев заражения коронавирусом. Четырнадцать человек скончались, 1128 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 7831 человек, сняты с наблюдения 70 919 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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