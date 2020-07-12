https://ria.ru/20200712/1574227210.html
Ученый подтвердил безопасность созданной вакцины от COVID-19
Безопасность вакцины от коронавирусной инфекции подтверждена в ходе клинических испытаний в Сеченовском университете, заявил РИА Новости директор Института... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T07:07
2020-07-12T08:39
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РИА Новости
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Прошло успешно – профессор РАН Лукашев об испытании вакцины от коронавируса
Прошло успешно – профессор РАН Лукашев об испытании вакцины от коронавируса
2020-07-12T07:07
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Безопасность вакцины от коронавирусной инфекции
подтверждена в ходе клинических испытаний в Сеченовском университете, заявил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
Ранее сообщалось, что исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
"На этом этапе была показана безопасность вакцины.... Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке",- рассказал Лукашев.
Он отметил, что до начала клинических испытаний было проведено подробное обследование добровольцев, в том числе определено отсутствие антител к коронавирусу. Затем их на две недели изолировали, чтобы не допустить инфицирования. После этого была проведена иммунизация, началось само исследование.
Добровольцы находились под постоянным наблюдением медиков, которые оценивали основные показатели, на сегодняшний день никаких проблем со здоровьем у них нет, пояснил Лукашев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.