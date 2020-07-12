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В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось, первая группа добровольцев будет выписана уже РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T08:39
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Прошло успешно – профессор РАН Лукашев об испытании вакцины от коронавируса
Прошло успешно – профессор РАН Лукашев об испытании вакцины от коронавируса
2020-07-12T07:03
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

07:03 12.07.2020 (обновлено: 08:39 12.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины
Производство вакцины
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Производство вакцины. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось, первая группа добровольцев будет выписана уже в среду, вторая - 20 июля, заявил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.
Ранее пресс-служба Минздрава сообщала, что 18 июня в Сеченовском университете начались клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - рассказал Тарасов.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в разговоре с РИА Новости отметил, что задачей данного этапа исследования было показать безопасность вакцины для здоровья человека, что и было сделано.
Добровольцы были разделены на две группы – первая получила одну дозу вакцины, вторая - две. Кроме повышения температуры тела в первые дни после вакцинации, у добровольцев не было выявлено никаких негативных реакций, все чувствуют себя отлично, подчеркнул Лукашев.
В свою очередь Тарасов отметил, что добровольцы длительный период находились в изоляции, были ограничены в контактах с внешним миром еще до начала испытаний, чтобы исключить заражение коронавирусом.
Длительная изоляция, по словам Тарасова, сказалась на психологическом состоянии добровольцев, в ходе исследования возникали конфликтные ситуации, выросло эмоциональное напряжение, поэтому к работе подключились и психологи, чтобы снизить напряженность, возникшую в непростых условиях.
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Однако уже скоро добровольцы вернутся к привычной жизни, смогут заниматься спортом, учиться, ходить на работу, уточнил он. После выписки, которая планируется на 15 и 20 июля, за состоянием их здоровья будет установлено наблюдение - медики оценят, как ведет себя их иммунитет.
Дальнейший план разработки вакцины уже определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью эпидемиологической ситуации с вирусом и возможностью масштабирования производства, пояснил Лукашев.
"Сеченовский университет в условиях пандемической ситуации выступил не только как образовательное учреждение, как и принято, но и как научно-технологический центр, который способен участвовать в создании таких важных и сложных продуктов, как лекарственные препараты... Мы работали с данной вакциной, начиная с доклинических исследований и разработки протокола, и клинические исследования сейчас проводим", - подчеркнул Тарасов.
Лукашев также добавил, что езопасность вакцины от коронавирусной инфекции подтверждена в ходе клинических испытаний.
"На этом этапе была показана безопасность вакцины.... Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке",- рассказал Лукашев.
Он отметил, что до начала клинических испытаний было проведено подробное обследование добровольцев, в том числе определено отсутствие антител к коронавирусу. Затем их на две недели изолировали, чтобы не допустить инфицирования. После этого была проведена иммунизация, началось само исследование.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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