В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Исследование первой в мире вакцины от Исследование первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось, первая группа добровольцев будет выписана уже в среду, вторая - 20 июля, заявил РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщала, что 18 июня в Сеченовском университете начались клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", - рассказал Тарасов.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в разговоре с РИА Новости отметил, что задачей данного этапа исследования было показать безопасность вакцины для здоровья человека, что и было сделано.

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Добровольцы были разделены на две группы – первая получила одну дозу вакцины, вторая - две. Кроме повышения температуры тела в первые дни после вакцинации, у добровольцев не было выявлено никаких негативных реакций, все чувствуют себя отлично, подчеркнул Лукашев.

В свою очередь Тарасов отметил, что добровольцы длительный период находились в изоляции, были ограничены в контактах с внешним миром еще до начала испытаний, чтобы исключить заражение коронавирусом.

Длительная изоляция, по словам Тарасова, сказалась на психологическом состоянии добровольцев, в ходе исследования возникали конфликтные ситуации, выросло эмоциональное напряжение, поэтому к работе подключились и психологи, чтобы снизить напряженность, возникшую в непростых условиях.

Однако уже скоро добровольцы вернутся к привычной жизни, смогут заниматься спортом, учиться, ходить на работу, уточнил он. После выписки, которая планируется на 15 и 20 июля, за состоянием их здоровья будет установлено наблюдение - медики оценят, как ведет себя их иммунитет.

Дальнейший план разработки вакцины уже определяется стратегией разработчика, в том числе сложностью эпидемиологической ситуации с вирусом и возможностью масштабирования производства, пояснил Лукашев.

"Сеченовский университет в условиях пандемической ситуации выступил не только как образовательное учреждение, как и принято, но и как научно-технологический центр, который способен участвовать в создании таких важных и сложных продуктов, как лекарственные препараты... Мы работали с данной вакциной, начиная с доклинических исследований и разработки протокола, и клинические исследования сейчас проводим", - подчеркнул Тарасов.

Лукашев также добавил, что езопасность вакцины от коронавирусной инфекции подтверждена в ходе клинических испытаний.

"На этом этапе была показана безопасность вакцины.... Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке",- рассказал Лукашев.

Он отметил, что до начала клинических испытаний было проведено подробное обследование добровольцев, в том числе определено отсутствие антител к коронавирусу. Затем их на две недели изолировали, чтобы не допустить инфицирования. После этого была проведена иммунизация, началось само исследование.