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Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья
Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва", как часто можно есть чипсы без вреда... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T06:36
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россия, здоровье, нии питания рамн, общество

Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья

06:36 12.07.2020
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© Fotolia / farbkombinat Чипсы
Чипсы
© Fotolia / farbkombinat
Чипсы. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва", как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья.
"В первую очередь, мы всегда настаиваем на том, что нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов. Есть, конечно, рисковые продукты: это кола, чипсы, бургеры. Но если их есть очень редко, то они не нанесут вреда для здоровья", - рассказала Григорян.
По ее словам, какого-либо эталонного питания не существует, необходимо найти свое питание в соответствии с параметрами здоровья.
"Мы сейчас считаем, что в первую очередь необходимо обеспечить свой организм белком, витаминами, минералами, антиоксидантами. Конечно, нужно учитывать ещё сезонность: летом — ограничивать жирные блюда", - добавила диетолог.
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РоссияЗдоровьеНИИ Питания РАМНОбщество
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