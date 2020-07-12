Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья

"В первую очередь, мы всегда настаиваем на том, что нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов. Есть, конечно, рисковые продукты: это кола, чипсы, бургеры. Но если их есть очень редко, то они не нанесут вреда для здоровья", - рассказала Григорян.