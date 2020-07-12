https://ria.ru/20200712/1574226773.html
Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья
Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва", как часто можно есть чипсы без вреда... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T06:36
2020-07-12T06:36
россия
здоровье
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье, нии питания рамн, общество
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости.
Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН
Ольга Григорян рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва
", как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья.
"В первую очередь, мы всегда настаиваем на том, что нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов. Есть, конечно, рисковые продукты: это кола, чипсы, бургеры. Но если их есть очень редко, то они не нанесут вреда для здоровья", - рассказала Григорян.
По ее словам, какого-либо эталонного питания не существует, необходимо найти свое питание в соответствии с параметрами здоровья.
"Мы сейчас считаем, что в первую очередь необходимо обеспечить свой организм белком, витаминами, минералами, антиоксидантами. Конечно, нужно учитывать ещё сезонность: летом — ограничивать жирные блюда", - добавила диетолог.