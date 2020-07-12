Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200712/1574226699.html
В Германии за сутки выявили 248 случаев коронавируса
Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии за минувшие сутки увеличилось на 248, еще три человека скончались, сообщает институт Роберта Коха,... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T06:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1400x0_80_0_0_4e952b2783defd383f5f674047cad926.jpg
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1400x0_80_0_0_4e952b2783defd383f5f674047cad926.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_140:0:2871:2048_1400x0_80_0_0_53f6eb7bcda65313dd294b4dd442b8ab.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_481:0:2529:2048_1400x0_80_0_0_59c4255d790136ff418f8f179139a54b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии за сутки выявили 248 случаев коронавируса

06:15 12.07.2020
421
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии за минувшие сутки увеличилось на 248, еще три человека скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 378 новых случаях и шести летальных исходах.
Общее количество выявленных случаев заражения в Германии достигло 198 804, за все время скончались 9 063 пациента с подтвержденным COVID-19. После заражения выздоровели 184,6 тысячи человек.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (49 204), Северном Рейне-Вестфалии (44 915) и Баден-Вюртемберге (36 041). В Берлине выявлены 8637 случаев инфицирования. Меньше всего заражений зафиксировано в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания - 804.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,3 миллиона случаев заражения, свыше 556 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
200101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
Рекомендуем
Город Нур-Султан
В Казахстане за сутки выявили почти 1,8 тысячи случаев коронавируса
Чипсы
Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья
Медицинские работники
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
Производство вакцины
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Бразилия
В Бразилии за сутки выявили 39 тысяч случаев COVID-19
Всероссийский детский центр Орленок
В "Орленке" рассказали о росте спроса на путевки после пика эпидемии
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился в маске
Автомобиль реанимации
СМИ: невеста умерла во время свадебного банкета на юге Москвы
Стюардесса
Эксперт рассказал о риске заразиться коронавирусом в самолете
Чашка кофе
Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону
В Ростовской области 13 июля откроют кинотеатры и спа-центры
Сирия
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Одна из улиц города Бамако в Мали
Президент Мали распустил конституционный суд
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Ефремова заявил, что актеру не нужны поддержка или осуждение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил Собянин
08:29Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
08:24В "Орленке" появится новый центр с кинозалом и музыкальным салоном
08:23В России провели более 23 миллионов тестов на коронавирус
08:22В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
08:21Директор "Орленка" рассказал, как центр преодолевает период пандемии
08:13В Афганистане погибли четыре сотрудника сил безопасности
08:10В Польше началось голосование на втором туре выборов президента
08:07"Орленок" изменил образовательную программу для отдыхающих детей
07:52В Татарстане двое детей получили ожоги из-за разлившегося бензина
07:47Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 10 тысяч
07:31В Кузбассе число умерших от осложнений после COVID-19 увеличилось до 14
07:07Ученый подтвердил безопасность созданной вакцины от COVID-19
07:03В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
06:36В Казахстане за сутки выявили почти 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:36Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья
06:15В Германии за сутки выявили 248 случаев коронавируса
05:30Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
04:53Президент Мали распустил конституционный суд
04:43Число умерших от коронавируса в Приамурье достигло 22 человек
Лента новостейМолния