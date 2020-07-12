В Германии за сутки выявили 248 случаев коронавируса

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии за минувшие сутки увеличилось на 248, еще три человека скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 378 новых случаях и шести летальных исходах.
Общее количество выявленных случаев заражения в Германии достигло 198 804, за все время скончались 9 063 пациента с подтвержденным COVID-19. После заражения выздоровели 184,6 тысячи человек.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (49 204), Северном Рейне-Вестфалии (44 915) и Баден-Вюртемберге (36 041). В Берлине выявлены 8637 случаев инфицирования. Меньше всего заражений зафиксировано в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания - 804.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,3 миллиона случаев заражения, свыше 556 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.