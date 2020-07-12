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Распространение нового коронавируса
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Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T05:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мария захарова
дональд трамп
воз
мид кнр
гонконг
китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, мария захарова, дональд трамп, воз, мид кнр, гонконг, китай, ухань, сша, в мире

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19

05:30 12.07.2020
269318
© AP Photo / Andy WongМедицинские работники
Медицинские работники
© AP Photo / Andy Wong
Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
По утверждению Янь, в 2019 году она была одним из первых ученых в мире, занимавшихся изучением нового коронавируса. Вирусолог рассказала, что получила от своего научного руководителя в референтной лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Лео Пуна задание изучить выборку случаев заболевания, похожих на SARS (атипичная пневмония. – прим. ред.).
Здание лаборатории P4 в институте вирусологии в Ухани, КНР
17 мая, 19:14Распространение нового коронавируса
Китайский врач обвинил власти Уханя в сокрытии информации по COVID-19
При этом она заявила, что ее друг, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний, якобы еще 31 декабря - до того, как власти Китая и ВОЗ признали, что такой способ передачи возможен - сообщил ей, что вирус может передаваться от человека к человеку.
По словам Янь, ее руководители якобы проигнорировали проводимые исследования. Она также утверждает, что соруководитель референтной лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис знал о ситуации, однако не предпринял никаких действий.
Как отмечает Fox News, представители ВОЗ отвергли обвинения в сокрытии информации, сообщив, что Янь, Пун и Пейрис никогда не работали непосредственно на эту организацию.
При этом в китайском посольстве в США сообщили Fox News, что ничего не знают о Янь. "Мы никогда ничего не слышали об этой женщине. Сразу после начала эпидемии китайское правительство отреагировало на вспышку COVID-19 быстро и эффективно", — говорится в электронном сообщении посольства.
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй
10 июня, 11:21Распространение нового коронавируса
Посол Китая считает, что в США несвоевременно отреагировали на эпидемию
Власти США, включая президента Дональда Трампа, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Американский президент также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая. Накануне Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе США из организации.
Власти Китая неоднократно заявляли, что Пекин с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных о коронавирусной инфекции. При этом МИД КНР назвало решение Трампа разорвать отношения с ВОЗ эгоизмом и уклонением от ответственности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявляла, что безосновательные нападки и попытки ряда западных стран возложить на Китай и ВОЗ всю ответственность за пандемию COVID-19 абсолютно неуместны.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным организации, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мария ЗахароваДональд ТрампВОЗМИД КНРГонконгКитайУханьСШАВ мире
Популярные комментарии
Это США создают свидетелей в свою пользу, чтоб подкрепить претензии к Китаю. Такие люди могут каждую неделю начать появляться.
12 июля, 05:38
ААнатолий
172100101188
Толку теперь «после драки руками махать», ничего уже не изменить, даже если это и правда...
12 июля, 05:34
ВАВиктор А
7714155240
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