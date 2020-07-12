https://ria.ru/20200712/1574226341.html
В Техасе застрелили двух полицейских
Двое полицейских погибли в результате стрельбы в американском городе Мак-Аллен в штате Техас, подозреваемый покончил с собой, сообщает телеканал ABC со ссылкой... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T04:09
2020-07-12T04:09
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РИА Новости
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сша, техас, в мире
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Двое полицейских погибли в результате стрельбы в американском городе Мак-Аллен в штате Техас
, подозреваемый покончил с собой, сообщает телеканал ABC
со ссылкой на полицию.
Полицейские скончались в местной больнице, куда были доставлены после инцидента. Отмечается, что стрельба произошла после того, как сотрудники приехали на вызов.
После того, как на место происшествия прибыли другие полицейские, они приказали стрелявшему бросить оружие. Вместо того, чтобы последовать указаниям правоохранителей, подозреваемый совершил суицид.
Мэр Мак-Аллена Джим Дарлинг выразил сожаление в связи с гибелью полицейских.
"С болью в сердце я делюсь новостями о том, что сегодня мы потеряли двоих из наших смелых полицейских Мак-Аллена. Мои глубочайшие соболезнования и сожаление семьям офицеров Эдельмиро Гарса и Исмаеля Чавеса", - написал он в Twitter.