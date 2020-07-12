В "Орленке" рассказали о росте спроса на путевки после пика эпидемии

СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Всероссийский детский центр "Орленок", где отдыхают более 1,7 тысячи детей из Всероссийский детский центр "Орленок", где отдыхают более 1,7 тысячи детей из Краснодарского края и Адыгеи, отмечают рост спроса на путевки после окончания пика эпидемии, сообщил РИА Новости директор Центра Александр Джеус

Всероссийский детский центр "Орленок" отмечает 12 июля 60-летие. С 1 июля Центр открыл первую летнюю смену для детей в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. По словам руководства центра, обстановка на фоне пандемии в "Орленке" благоприятная, для отдыха детей соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора

"В настоящее время обстановка благоприятная. Сейчас во всероссийском детском центре отдыхают 1766 детей из Краснодарского края и Республики Адыгея. Обычно в этот период мы принимаем более 3,5 тысяч ребят. Проживание и питание в центре организованы в соответствии с постановлением главного государственного врача Краснодарского края, с соблюдением социальной дистанции в комнатах, где проживают ребята", - рассказал Джеус.

Он уточнил, что все помещения проходят обработку дезинфицирующими средствами дважды в день, в холлах и учебных кабинетах также применяются рециркуляторы. Питаются ребята по графику, вся посуда после каждого приема пищи моется в посудомоечной машине при максимальной температуре. Также, по его словам, в центре соблюдается ряд ограничений по организации отдыха.

"Прежде всего это 50% отдыхающих от традиционного объема принимаемых детей, отсутствие выездных экскурсий и массовых мероприятий, отмена родительских дней, уменьшение количества детей в отряде. Если ранее в детской группе было до 30 орлят, то сейчас до 15", - пояснил Джеус.

Однако в "Орленке" уже отмечают большой спрос на путевки и готовятся к работе после снятия ограничений.

"Уже в этом году наблюдается увеличение спроса на путевки, но пока удовлетворить все запросы, как по бюджетным местам, так и по внебюджету, мы не можем. Это станет реальным после частичного или полного снятия ограничений по приему детей в объеме 50% от возможного", - пояснил Джеус.

Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры. С 1 июня разрешено возобновить работу порядка 200 санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Работа всех гостиниц и пансионатов Кубани разрешена с 21 июня, когда власти региона отменили карантин. С 1 июля санатории и стационарные лагеря Кубани с медицинской лицензией начали принимать детей из Краснодарского края.