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В "Орленке" рассказали о росте спроса на путевки после пика эпидемии
Всероссийский детский центр "Орленок", где отдыхают более 1,7 тысячи детей из Краснодарского края и Адыгеи, отмечают рост спроса на путевки после окончания пика РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T03:17
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В "Орленке" рассказали о росте спроса на путевки после пика эпидемии

03:17 12.07.2020
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© РИА Новости / Георгий ЗимаревВсероссийский детский центр "Орленок"
Всероссийский детский центр Орленок
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Всероссийский детский центр "Орленок". Архивное фото
СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Всероссийский детский центр "Орленок", где отдыхают более 1,7 тысячи детей из Краснодарского края и Адыгеи, отмечают рост спроса на путевки после окончания пика эпидемии, сообщил РИА Новости директор Центра Александр Джеус.
Всероссийский детский центр "Орленок" отмечает 12 июля 60-летие. С 1 июля Центр открыл первую летнюю смену для детей в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. По словам руководства центра, обстановка на фоне пандемии в "Орленке" благоприятная, для отдыха детей соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора.
"В настоящее время обстановка благоприятная. Сейчас во всероссийском детском центре отдыхают 1766 детей из Краснодарского края и Республики Адыгея. Обычно в этот период мы принимаем более 3,5 тысяч ребят. Проживание и питание в центре организованы в соответствии с постановлением главного государственного врача Краснодарского края, с соблюдением социальной дистанции в комнатах, где проживают ребята", - рассказал Джеус.
Он уточнил, что все помещения проходят обработку дезинфицирующими средствами дважды в день, в холлах и учебных кабинетах также применяются рециркуляторы. Питаются ребята по графику, вся посуда после каждого приема пищи моется в посудомоечной машине при максимальной температуре. Также, по его словам, в центре соблюдается ряд ограничений по организации отдыха.
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"Прежде всего это 50% отдыхающих от традиционного объема принимаемых детей, отсутствие выездных экскурсий и массовых мероприятий, отмена родительских дней, уменьшение количества детей в отряде. Если ранее в детской группе было до 30 орлят, то сейчас до 15", - пояснил Джеус.
Однако в "Орленке" уже отмечают большой спрос на путевки и готовятся к работе после снятия ограничений.
"Уже в этом году наблюдается увеличение спроса на путевки, но пока удовлетворить все запросы, как по бюджетным местам, так и по внебюджету, мы не можем. Это станет реальным после частичного или полного снятия ограничений по приему детей в объеме 50% от возможного", - пояснил Джеус.
Власти Кубани 31 марта из-за ситуации с коронавирусом ввели карантин. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры. С 1 июня разрешено возобновить работу порядка 200 санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Работа всех гостиниц и пансионатов Кубани разрешена с 21 июня, когда власти региона отменили карантин. С 1 июля санатории и стационарные лагеря Кубани с медицинской лицензией начали принимать детей из Краснодарского края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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