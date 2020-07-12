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Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий
Самой безопасной страной для путешествий на данный момент является Китай. Такое мнение в беседе с Ura.ru выразил первый зампред комитета Госдумы по образованию... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T03:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
туризм
воз
геннадий онищенко
китай
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коронавирус covid-19, россия, туризм, воз, геннадий онищенко, китай, италия, испания, общество

Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий

03:16 12.07.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / РИА Новости
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Самой безопасной страной для путешествий на данный момент является Китай. Такое мнение в беседе с Ura.ru выразил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко.
"В нем ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения", — пояснил он. По его словам, в Индии заболеваемость также низкая, однако лететь туда не стоит, так как здравоохранение там хуже, чем в Китае.
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Онищенко отметил, что можно снова отправляться в отпуск в европейские страны, при этом он подчеркнул, что статистику по заболеваемости нужно учитывать в каждой стране. "Например, в Испании сейчас заболеваемость выше, чем у нас. Италия более безопасна для перелетов — заболеваемость там ниже, чем в России", — указал депутат.
Авиасообщение между странами было прекращено из-за распространения коронавируса в мире. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что перспектива открытия границ неясна, поскольку за границей наблюдаются вспышки инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияТуризмВОЗГеннадий ОнищенкоКитайИталияИспанияОбщество
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