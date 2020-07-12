Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200712/1574226132.html
Эксперт по PR рассказала, как компаниям стоит решать конфликт с клиентом
Чуткость, проявленная компанией в кризисной ситуации, иногда способна повысить лояльность общественности по отношению к ней, рассказала в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T03:08
великобритания
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/98040/08/980400889_0:203:2501:1609_1400x0_80_0_0_1695081b6132646651956d4e7f4b6881.jpg
https://sn.ria.ru/20200214/1564798140.html
https://ria.ru/20181122/1533266721.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/98040/08/980400889_0:203:2501:1609_1400x0_80_0_0_1695081b6132646651956d4e7f4b6881.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/98040/08/980400889_0:0:2411:1808_1400x0_80_0_0_667b6f87242c4d3ab54e84e8e947e790.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/98040/08/980400889_196:0:2004:1808_1400x0_80_0_0_20ec282b7a38d521544fc8e1338872bf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великобритания, экономика

Эксперт по PR рассказала, как компаниям стоит решать конфликт с клиентом

03:08 12.07.2020
482
© Fotolia / Nenov BrothersТелефон
Телефон
© Fotolia / Nenov Brothers
Телефон. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 июл – РИА Новости, Мария Табак. Чуткость, проявленная компанией в кризисной ситуации, иногда способна повысить лояльность общественности по отношению к ней, рассказала в интервью РИА Новости британский консультант по связям с общественностью Евгения Веренько.
За последнее время несколько известных компаний, как российских, так и зарубежных, оказались в центре крупных медиаскандалов.
"В ситуации, рождающей критику, самое важное - не отмалчиваться. Одна из наиболее эффективных тактик реагирования на критику – это признать проблему и взять на себя ответственность за ее решение. Принять на себя ответственность и признать за собой вину - разные вещи. О том, как именно решается проблема, тоже нужно держать общественность в курсе через СМИ, социальные медиа и другие информационные каналы", - сказала Веренько, отвечая на вопрос о том, как компаниям минимизировать репутационные риски в ситуациях, когда они подвергаются критике.
Эксперт признала, что работа с социальными сетями очень сложна.
"Чаще всего в большой организации этим занимается целый отдел узких специалистов в области связей с социальными медиа. Здесь важны знания, опыт и, самое главное, чутье. Важно знать, что, как и когда сказать, чтобы ответить достойно и положить начало решению проблемы. В истории связей с общественностью есть уникальные примеры того, как чуткость и четкость, проявленные компанией в сложной ситуации, значительно увеличили лояльность общественности к ней и, тем самым, повысили капитализацию компании", - подчеркнула Веренько.
СМИ, PR-агентства и НКО будут бороться с мошенничеством в соцрекламе
14 февраля, 18:26
СМИ, PR-агентства и НКО будут бороться с мошенничеством в соцрекламе
По ее словам, в кризисной ситуации сотрудники пиар-отдела любой крупной компании "моментально оказываются на минном поле", причем чем крупнее компания, тем выше ее репутационные риски.
"Особенность социальных сетей в том, что просто невозможно предугадать, что именно вызовет гнев общественности и какой силы будет ее недовольство. Остается только быстро и правильно реагировать. Для этого большинство крупных компаний заранее разрабатывают план действия в кризисной ситуации. Сейчас такие планы в обязательном порядке включают работу с социальными медиа", - пояснила специалист по пиару.
"Чем крупнее компания, тем выше ее репутационные риски. На исполинах лежит социально-культурная ответственность: они должны служить примером ведения бизнеса в целом и в конкретной индустрии в частности. Поскольку ожидания от них так высоки, в соцсетях их действия будут разбирать до мельчайших подробностей. И если средствам массовой информации какие-то ситуации могут показаться недостаточно значимыми, чтобы обращать на них внимание, то пользователи социальных медиа уж точно не упустят возможности выразить свое мнение по любому поводу", - отмечает Веренько.
Ключевым моментом в отношениях любой компании с клиентами (зачастую эти клиенты – пользователи соцсетей) и со СМИ, убеждена Веренько, должно быть взаимное уважение.
"Работа с социальными СМИ очень важна для репутации любой крупной компании, особенно работающей в сфере услуг. А СМИ представляют интересы общественности и выражают ее мнение, которое компании не могут позволить себе игнорировать, поскольку предлагают людям свои услуги. Свое почтение компания может выразить, в первую очередь, идя на контакт с общественностью, уважительно общаясь с людьми через СМИ, в социальных сетях и других информационных каналах, ведя диалог с ними, а не просто делая заявления и уж тем более не нападая на них", - подчеркнула эксперт в заключение.
Социальная сеть Фейсбук. Архивное фото
22 ноября 2018, 05:37
СМИ: экс-глава PR-службы Facebook нанял фирму, критиковавшую конкурентов
210001
Обсудить 0
ВеликобританияЭкономика
Рекомендуем
Сербия
В Сербии почтили память "Бульдозериста Джо"
Одна из улиц города Бамако в Мали
Президент Мали распустил конституционный суд
Всероссийский детский центр Орленок
В "Орленке" рассказали о росте спроса на путевки после пика эпидемии
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Число умерших от коронавируса в Приамурье достигло 22 человек
Запуск ракеты-носителя с космодрома Куру во Французской Гвиане
DLR подтвердил возобновление прерванных пусков "Союзов" с Куру
Полицейская машина в США
В Техасе застрелили двух полицейских
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий
Чашка кофе
Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился в маске
Сотрудник ДПС
Движение на севере Москвы восстановлено после ДТП
Сирия
Российский дипломат рассказал об отношении Запада поставкам гумпомощи САР
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 248 случаев коронавируса
Чипсы
Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья
Медицинские работники
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
Автомобиль реанимации
СМИ: невеста умерла во время свадебного банкета на юге Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил Собянин
08:29Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
08:24В "Орленке" появится новый центр с кинозалом и музыкальным салоном
08:23В России провели более 23 миллионов тестов на коронавирус
08:22В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
08:21Директор "Орленка" рассказал, как центр преодолевает период пандемии
08:13В Афганистане погибли четыре сотрудника сил безопасности
08:10В Польше началось голосование на втором туре выборов президента
08:07"Орленок" изменил образовательную программу для отдыхающих детей
07:52В Татарстане двое детей получили ожоги из-за разлившегося бензина
07:47Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 10 тысяч
07:31В Кузбассе число умерших от осложнений после COVID-19 увеличилось до 14
07:07Ученый подтвердил безопасность созданной вакцины от COVID-19
07:03В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
06:36В Казахстане за сутки выявили почти 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:36Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья
06:15В Германии за сутки выявили 248 случаев коронавируса
05:30Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
04:53Президент Мали распустил конституционный суд
04:43Число умерших от коронавируса в Приамурье достигло 22 человек
Лента новостейМолния