Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200712/1574226071.html
DLR подтвердил возобновление прерванных пусков "Союзов" с Куру
Пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником оптико-электронного наблюдения ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру во Французской Гвиане планируется в... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T03:05
риа наука
куру (космодром)
космос - риа наука
французская гвиана
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156252/45/1562524583_0:97:2413:1454_1400x0_80_0_0_c5a1eeb7c449607a76ab1774a40a564e.jpg
https://ria.ru/20200710/1574152192.html
Ииииилон ....спаси!!!!
89
3
французская гвиана
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156252/45/1562524583_0:97:2413:1454_1400x0_80_0_0_c5a1eeb7c449607a76ab1774a40a564e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156252/45/1562524583_122:0:2322:1650_1400x0_80_0_0_06b45d7ba4cb47d729e8175150130de5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156252/45/1562524583_397:0:2047:1650_1400x0_80_0_0_b5d5b3f7a6aeb85757c21fc63b9d4e27.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куру (космодром), космос - риа наука, французская гвиана, германия

DLR подтвердил возобновление прерванных пусков "Союзов" с Куру

03:02 12.07.2020 (обновлено: 03:05 12.07.2020)
5461
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя с космодрома Куру во Французской Гвиане
Запуск ракеты-носителя с космодрома Куру во Французской Гвиане
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Запуск ракеты-носителя с космодрома Куру во Французской Гвиане
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником оптико-электронного наблюдения ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру во Французской Гвиане планируется в середине октября, сообщается на сайте Германского центра авиации и космонавтики DLR.
Старт намечался в начале марта, но был отложен из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат", который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому, по данным источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, запуск Falcon Eye 2 был перенесен на 17 октября.
Как отмечается на сайте DLR, миссия VS24a по запуску Falcon Eye-2 планируется на 16 октября.
Ещё один пуск ракеты "Союз-СТ" с Куру с французским спутником оптико-электронного наблюдения CSO-2, как сообщал ранее другой источник РИА Новости в отрасли, намечается на ноябрь.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
Космодром Цзюцюань
10 июля, 09:59
Первый запуск китайской ракеты-носителя "Куайчжоу-11" закончился неудачей
533500163
Обсудить 3
РИА НаукаКуру (космодром)Космос - РИА НаукаФранцузская ГвианаГермания
Популярные комментарии
Ииииилон ....спаси!!!!
12 июля, 03:20
Gustavas Jauki
59050025
Рекомендуем
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Перед катастрофой украинского Boeing Иран изменил уровень готовности ПВО
Контейнер для химоружия времен Первой мировой войны
В РВИО рассказали о применении химоружия во время Первой мировой войны
Автомобиль реанимации
СМИ: невеста умерла во время свадебного банкета на юге Москвы
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился в маске
Американский военный
Спецназовец Капитан Америка покончил с собой
Чашка кофе
Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару
Сирия
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Пресс-секретарь Зеленского ответила на публикацию о беременности от него
Производство вакцины
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Ефремова заявил, что актеру не нужны поддержка или осуждение
Стюардесса
Эксперт рассказал о риске заразиться коронавирусом в самолете
Медицинские работники
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
Всероссийский детский центр Орленок
В "Орленке" рассказали о росте спроса на путевки после пика эпидемии
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный Басманным судом Москвы до 9 сентября по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах
Кому выгоден арест Сергея Фургала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил Собянин
08:29Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
08:24В "Орленке" появится новый центр с кинозалом и музыкальным салоном
08:23В России провели более 23 миллионов тестов на коронавирус
08:22В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
08:21Директор "Орленка" рассказал, как центр преодолевает период пандемии
08:13В Афганистане погибли четыре сотрудника сил безопасности
08:10В Польше началось голосование на втором туре выборов президента
08:07"Орленок" изменил образовательную программу для отдыхающих детей
07:52В Татарстане двое детей получили ожоги из-за разлившегося бензина
07:47Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 10 тысяч
07:31В Кузбассе число умерших от осложнений после COVID-19 увеличилось до 14
07:07Ученый подтвердил безопасность созданной вакцины от COVID-19
07:03В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
06:36В Казахстане за сутки выявили почти 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:36Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья
06:15В Германии за сутки выявили 248 случаев коронавируса
05:30Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
04:53Президент Мали распустил конституционный суд
04:43Число умерших от коронавируса в Приамурье достигло 22 человек
Лента новостейМолния