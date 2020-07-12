DLR подтвердил возобновление прерванных пусков "Союзов" с Куру

Старт намечался в начале марта, но был отложен из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат", который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому, по данным источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, запуск Falcon Eye 2 был перенесен на 17 октября.

Как отмечается на сайте DLR, миссия VS24a по запуску Falcon Eye-2 планируется на 16 октября.

Ещё один пуск ракеты "Союз-СТ" с Куру с французским спутником оптико-электронного наблюдения CSO-2, как сообщал ранее другой источник РИА Новости в отрасли, намечается на ноябрь.