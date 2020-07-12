https://ria.ru/20200712/1574226071.html
DLR подтвердил возобновление прерванных пусков "Союзов" с Куру
Пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником оптико-электронного наблюдения ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру во Французской Гвиане планируется в... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T03:02
2020-07-12T03:05
риа наука
куру (космодром)
космос - риа наука
французская гвиана
германия
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Gustavas Jauki
Ииииилон ....спаси!!!!
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3
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куру (космодром), космос - риа наука, французская гвиана, германия
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ"
со спутником оптико-электронного наблюдения ОАЭ
Falcon Eye 2 с космодрома Куру во Французской Гвиане
планируется в середине октября, сообщается на сайте
Германского центра авиации и космонавтики DLR.
Старт намечался в начале марта, но был отложен из-за проблем с разгонным блоком "Фрегат", который заменили на запасной. Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса, поэтому, по данным источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, запуск Falcon Eye 2 был перенесен на 17 октября.
Как отмечается на сайте DLR, миссия VS24a по запуску Falcon Eye-2 планируется на 16 октября.
Ещё один пуск ракеты "Союз-СТ" с Куру с французским спутником оптико-электронного наблюдения CSO-2, как сообщал ранее другой источник РИА Новости в отрасли, намечается на ноябрь.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".