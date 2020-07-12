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https://ria.ru/20200712/1574225869.html
Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару
В жаркую погоду лучше ограничить употребление кофе, чтобы не нанести вред организму. Как избежать опасных последствий, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T02:03
риа наука
россия
ирина ярцева
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россия, ирина ярцева

Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару

02:03 12.07.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЧашка кофе
Чашка кофе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Чашка кофе. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В жаркую погоду лучше ограничить употребление кофе, чтобы не нанести вред организму. Как избежать опасных последствий, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.
Чашка кофе для бодрости – неизменная привычка многих россиян. Однако в большом количестве этот напиток может привести к обезвоживанию организма, что особенно опасно в жаркую погоду, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.
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"Строгих противопоказаний и показаний относительно кофе в жару нет. Основное действие кофе – ускорение выведения жидкости из организма. В жару это особенно опасно обезвоживанием. Поэтому важно до приема или после приема выпить стакан воды. И, конечно, следить в течение дня за самочувствием", – сказала Ирина Ярцева.
Если у человека есть дополнительная физическая активность, стоит ограничить количество кофе.
"Во время физических нагрузок с потоотделением теряется гораздо больше жидкости, в жару – еще больше. Поэтому кофе нужно пить в умеренном количестве, и еще больше жидкости. Если у человека есть сопутствующие мочекаменные болезни, поражение почек, связанное с нарушением фильтрации, таким людям не рекомендуется больше одной чашки кофе в день", – дала совет в эфире радио Sputnik врач-терапевт.
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Разницы между холодным и горячим кофе нет, отметила Ирина Ярцева.
"Никакой разницы нет, ведь действующее вещество одно – это кофеин. В каком виде – влияет только на общие ощущения. Я рекомендую пить не больше трех чашек в день. Это то количество кофе, которое человек может восполнить жидкостью и которое не способно навредить", – считает врач-терапевт.
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РИА НаукаРоссияИрина Ярцева
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