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Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился в маске
Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса публично появился в медицинской маске. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T02:05
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился в маске

02:00 12.07.2020 (обновлено: 02:05 12.07.2020)
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© AP Photo / Patrick SemanskyДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса публично появился в медицинской маске.
Глава государства в субботу посещал госпиталь Walter Reed в пригороде Вашингтона, где проходят лечение в том числе военнослужащие, получившие ранения в зоне боевых действий. Трамп появился в маске тёмно-синего цвета. Сбоку на маске красовалась золотая президентская печать.
"Я думаю, это замечательно - носить маску. Я никогда не был против масок. Но всему свое время и место", - сказал журналистам Трамп.
Трамп в прошлом не носил маску на публичных мероприятиях, хотя размышлял на тему того, что будет выглядеть в маске хорошо - не хуже, чем герои вестернов.
Многие штаты США предписывают ношение масок в публичных местах на фоне эпидемии коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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