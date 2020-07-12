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Война в Сирии
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Российский дипломат рассказал об отношении Запада поставкам гумпомощи САР
Западные партнеры в СБ ООН при обсуждении вариантов продления работы КПП для доставки трансграничной гуманитарной помощи в Сирию были готовы пожертвовать всем... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T01:43
война в сирии
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россия, совет безопасности оон, сирия, в мире

Российский дипломат рассказал об отношении Запада поставкам гумпомощи САР

01:43 12.07.2020
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© Фото : SANAСирия
Сирия
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
ООН, 12 июл - РИА Новости. Западные партнеры в СБ ООН при обсуждении вариантов продления работы КПП для доставки трансграничной гуманитарной помощи в Сирию были готовы пожертвовать всем механизмом, лишь бы не подвергать критике односторонние санкции против САР в тексте резолюции, написал в Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В субботу СБ ООН с пятой попытки принял резолюцию, продлевающую на год срок действия пограничного перехода "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе.
Россия вместе с Китаем и Доминиканой воздержались при голосовании.
"Мы воздержались при голосовании по проекту о трансграничном механизме в Сирии, потому что мы разочарованы тем, как авторы провели весь процесс. Мы могли бы прийти к этому результату раньше", - написал Полянский.
Он напомнил, что Россия с самого начала обсуждения предлагала продлить действие именно КПП "Баб-эль-Хава", являющегося наиболее важным для поставки гумпомощи в Идлиб.
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"Лицемерие и двойные стандарты наших западных коллег достигли небывалых высот в ходе переговоров. Они были готовы поставить под угрозу трансграничный механизм, лишь бы исключить (из текста резолюции - ред.) отрывки об односторонних санкциях и растущей роли поставок гумпомощи через линии соприкосновения", - подчеркнул Полянский.
"Это никого не введет в заблуждение, Россия последовательно выступает за гуманитарные поставки в Сирию при полном уважении суверенитета и территориальной целостности страны и при координации с ее законным правительством. Эту проблему не следует политизировать", - указал первый зампостпреда.
В рамках механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию ранее использовались два пограничных перехода на границе САР и Турции - "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". Мандат этих КПП истек в пятницу. Для дальнейшей доставки гумпомощи этим путем Совбез должен был принять соответствующую резолюцию.
До сих пор Совету Безопасности не удавалось этого сделать из-за разности позиций с одной стороны России и Китая, с другой - Бельгии и Германии.
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Россия хотела оставить действующим лишь один КПП - "Баб-эль-Хава". Москва также выступала за то, чтобы отразить в резолюции пагубность односторонних санкций в отношении Сирии, ухудшающих гуманитарную ситуацию в стране на фоне войны и пандемии коронавируса.
Бельгия и Германия изначально настаивали на сохранении двух КПП, но в итоговом варианте согласились на продление лишь одного КПП "Баб-эль-Хава" - на год (до 10 июля 2021 года), как и предлагала ранее Россия.
Между тем в резолюции Бельгии и Германии не содержится положений, осуждающих односторонние санкции в отношении Сирии. Германия утверждает, что санкции ЕС носят адресный характер и не бьют по простому населению.
Принципиальное различие мнений с одной стороны Москвы и Пекина, а с другой европейских государств и США в Совбезе касается самого механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию.
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Россия выступает за поэтапное сворачивание этого механизма. По мнению Москвы, он был временным и был нужен в условиях, когда сирийские власти не контролировали значительные территории страны. Тогда для помощи населению в неконтролируемых правительством зонах было целесообразно доставлять гуманитарные грузы через 4 КПП с территории соседних Ирака, Иордании и Турции. Теперь же ситуация "на земле" изменилась, сирийская армия берет под контроль все больше территорий и надобность в механизме отпала, заявляют в Москве. Сирия и Россия заявляют, что гуманитарная помощь должна теперь доставляться через Дамаск.
Работа четырех КПП продлевалась резолюциями СБ ООН ежегодно с 2014 года. В январе по настоянию России и Китая работа двух пограничных переходов - на границе Сирии и Иордании, а также САР и Ирака - не была продлена.
В этот раз Россия и Китай добились закрытия еще одного погранперехода - теперь уже на границе с Турцией.
Это вызывает резкое неприятие западных партнеров по Совету Безопасности. Европейские страны и США утверждают, что закрытие КПП повлечет жертвы среди мирных сирийцев, лишенных гуманитарной помощи.
В постпредстве РФ при ООН в пятницу напомнили, что механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи создавался в 2014 году как срочная и временная, исключительная мера. По мнению Москвы, "не вызывает сомнений, что она противоречит принципам международного гуманитарного права и подрывает сирийский суверенитет". На том этапе механизм стал компромиссом для решения проблем внутри раздираемой конфликтом страны и облегчения участи нуждающихся в помощи людей, отметили в постпредстве. В заявлении было сказано, что Россия неоднократно указывала на неполадки в работе системы мониторинга этого механизма, включая проблемы с отчетностью. Они по-прежнему не решены, заявляют в постпредстве и выступают за "постепенное закрытие КПП и сворачивание всего механизма по мере того, как это будет позволять ситуации в стране".
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Война в СирииРоссияСовет Безопасности ООНСирияВ мире
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