Кудрин сообщил о застое в экономике

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Экономика Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.

Он отметил, что, поскольку России придется в ближайшие годы быстро уходить от нефтяной структуры экономики, ей необходимо на один процент ВВП увеличить госрасходы на науку и образование и на столько же — на здравоохранение.

Кроме того, требуется реформа государственного сектора, снижение регуляторной нагрузки на бизнес как минимум вдвое и создание крупных экономических агломераций на уровне регионов.

По его словам, начиная с 90-х годов XX века экономика России выросла всего на 30 процентов — по мировым меркам это очень мало.

"Россия, конечно, может расти и на три — пять процентов (в год. — Прим. ред.)", — заключил глава Счетной палаты.

Борьба с кризисом

Также Кудрин заявил, что власти должны действовать более решительно в борьбе с текущим кризисом, оказывая более существенную поддержку экономике и населению.

"Мы немножко медленно реагируем на вызовы этого кризиса, который совсем не похож (на кризисы предыдущих лет - ред.), и наши старые рецепты не всегда срабатывают. Вот почему нам сегодня надо бы действовать более решительно", - заявил глава Счетной палаты.

Он напомнил, что в кризис 2008-2009 годов российское правительство действовало быстрее, чем другие страны, поэтому стране удалось успешно с ним справиться.

Глава Счетной палаты отметил, в частности, что низкий уровень долговой нагрузки России является хорошим резервом для борьбы с кризисом, который властям надо было серьезнее разыграть во время пандемии.

Меры поддержки

Меры поддержки, выработанные властями в период пандемии, возникали в ходе дискуссии с представителями бизнес-сообщества, так будет и дальше, заявил ранее президент Владимир Путин

"Что касается дальнейшей работы над выходом из сложной экономической ситуации в связи с пандемией, то я обращаю ваше внимание на то, что все меры поддержки, которые были предложены нами, над которыми работало правительство, они все возникали в ходе дискуссии и прямого взаимодействия с представителями бизнес-сообщества. Так и будет дальше без всякого сомнения", - отметил глава государства.

Общенациональный план действий

Российские власти максимально снизили издержки бизнеса во время эпидемии, чтобы сохранить рабочие места, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

Мишустин напомнил, что правительство оказывает адресную социальную поддержку россиянам, потерявшим работу. В частности, власти увеличили размер пособий по безработице и расширили круг лиц, которые могут претендовать на получение таких выплат.