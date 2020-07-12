https://ria.ru/20200712/1574225666.html
Движение на севере Москвы восстановлено после ДТП
Движение на Новосходненском шоссе в Москве полностью восстановлено после ДТП, сообщает пресс-служба Московского транспорта. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T01:40
2020-07-12T01:40
москва
происшествия
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https://cdn22.img.ria.ru/images/155510/80/1555108054_168:13:3071:1646_1400x0_80_0_0_9a83046a03b09a9aa7a6d91db4811211.jpg
https://ria.ru/20200711/1574215223.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155510/80/1555108054_168:13:3071:1646_1400x0_80_0_0_9a83046a03b09a9aa7a6d91db4811211.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия