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Движение на севере Москвы восстановлено после ДТП
Движение на Новосходненском шоссе в Москве полностью восстановлено после ДТП, сообщает пресс-служба Московского транспорта. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T01:40
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
москва, происшествия

Движение на севере Москвы восстановлено после ДТП

01:40 12.07.2020
800
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Максим Блинов
Сотрудник ДПС. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение на Новосходненском шоссе в Москве полностью восстановлено после ДТП, сообщает пресс-служба Московского транспорта.
Ранее пресс-служба Московского транспорта сообщила, что движение на Новосходненском шоссе полностью перекрыто из-за ДТП. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, два человека погибли, трое пострадали при аварии с участием рейсового автобуса на севере Москвы.
"Движение полностью восстановлено", - пишет Московский транспорт в Twitter.
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