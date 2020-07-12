Движение на севере Москвы восстановлено после ДТП

Ранее пресс-служба Московского транспорта сообщила, что движение на Новосходненском шоссе полностью перекрыто из-за ДТП. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, два человека погибли, трое пострадали при аварии с участием рейсового автобуса на севере Москвы.