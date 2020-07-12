https://ria.ru/20200712/1574225453.html
Адвокат Ефремова заявил, что актеру не нужны поддержка или осуждение
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев написал в своем Instagram, что актер не нуждается в поддержке. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T00:50
2020-07-12T00:50
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
общество
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https://ria.ru/20200711/1574224138.html
https://ria.ru/20200711/1574219179.html
beria
Адвокат пытается сместить фокус общественного внимания с Ефремова на себя, уводя из по удара своего клиента. Профи, и в этом ему помогают СМИ, одно из самых активных помощников - РИА. Делайте вывод.
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россия
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, общество
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев
написал в своем Instagram
, что актер не нуждается в поддержке.
"Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально, и физически. Все разговоры, осуждения и да, поддержка, ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду", - заявил Пашаев.
Он добавил, что его команда располагает информацией, которая "сподвигла посоветовать Михаилу Ефремову не признавать вину". "Давайте дождемся решения суда, и тогда вся эта бестолковая суета и разговоры не будут интересны и актуальны", - указал адвокат.
Пашаев вновь раскритиковал родственников погибшего в ДТП
водителя Сергея Захарова
, написав, что публичность "им только вредит".
"И в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости. Это совсем не про справедливость", - заключил он.
ДТП с участием актера
Вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем автомобиле пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер в больнице от полученных травм.
Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в его крови нашли следы наркотиков. Актер находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет заключения.