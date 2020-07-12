Адвокат Ефремова заявил, что актеру не нужны поддержка или осуждение

Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади. Архивное фото

Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади

"Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально, и физически. Все разговоры, осуждения и да, поддержка, ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду", - заявил Пашаев.

Он добавил, что его команда располагает информацией, которая "сподвигла посоветовать Михаилу Ефремову не признавать вину". "Давайте дождемся решения суда, и тогда вся эта бестолковая суета и разговоры не будут интересны и актуальны", - указал адвокат.

Пашаев вновь раскритиковал родственников погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова , написав, что публичность "им только вредит".

"И в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости. Это совсем не про справедливость", - заключил он.

ДТП с участием актера

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем автомобиле пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер в больнице от полученных травм.