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Адвокат Ефремова заявил, что актеру не нужны поддержка или осуждение
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев написал в своем Instagram, что актер не нуждается в поддержке. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T00:50
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
общество
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Адвокат пытается сместить фокус общественного внимания с Ефремова на себя, уводя из по удара своего клиента. Профи, и в этом ему помогают СМИ, одно из самых активных помощников - РИА. Делайте вывод.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, общество

Адвокат Ефремова заявил, что актеру не нужны поддержка или осуждение

00:50 12.07.2020
9140
© АГН "Москва"Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
© АГН "Москва"
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев написал в своем Instagram, что актер не нуждается в поддержке.
"Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально, и физически. Все разговоры, осуждения и да, поддержка, ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду", - заявил Пашаев.
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Он добавил, что его команда располагает информацией, которая "сподвигла посоветовать Михаилу Ефремову не признавать вину". "Давайте дождемся решения суда, и тогда вся эта бестолковая суета и разговоры не будут интересны и актуальны", - указал адвокат.
Пашаев вновь раскритиковал родственников погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова, написав, что публичность "им только вредит".
"И в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости. Это совсем не про справедливость", - заключил он.

ДТП с участием актера

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем автомобиле пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер в больнице от полученных травм.
Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в его крови нашли следы наркотиков. Актер находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет заключения.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовОбщество
Популярные комментарии
Адвокат пытается сместить фокус общественного внимания с Ефремова на себя, уводя из по удара своего клиента. Профи, и в этом ему помогают СМИ, одно из самых активных помощников - РИА. Делайте вывод.
12 июля, 00:56
bberia
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