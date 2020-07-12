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В Бразилии за сутки выявили 39 тысяч случаев COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки на 39 тысяч человек, следует из данные министерства здравоохранения страны. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T00:45
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353
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коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии за сутки выявили 39 тысяч случаев COVID-19

00:45 12.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Бразилии увеличилось за сутки на 39 тысяч человек, следует из данные министерства здравоохранения страны.
По информации минздрава, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 1 839 850. За минувшие сутки было выявлено 39 023 новых случая инфицирования. За последние 24 часа умер 1071 человек с COVID-19, всего в стране скончались 71 469 пациентов.
По данным бразильского минздрава, вылечились более 1,1 миллиона заразившихся.
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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