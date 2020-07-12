В Бразилии за сутки выявили 39 тысяч случаев COVID-19

По информации минздрава, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло 1 839 850. За минувшие сутки было выявлено 39 023 новых случая инфицирования. За последние 24 часа умер 1071 человек с COVID-19, всего в стране скончались 71 469 пациентов.