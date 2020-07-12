Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

ООН, 12 июл - РИА Новости. Совбез ООН принял резолюцию Бельгии Германии , продлевающую на год работу одного КПП на сирийско-турецкой границе для доставки гуманитарной помощи в Сирию , заявил, озвучивая итоги голосования, председательствующий в СБ постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.

"За резолюцию проголосовали 12 членов СБ... Воздержались три государства. Резолюция, представленная Бельгией и Германией, принята", - сказал Хойсген.

Воздержались при голосовании Россия, Китай и Доминикана. Остальные члены СБ ООН поддержали резолюцию.

В рамках механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию ранее использовались два пограничных перехода на границе САР и Турции - "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям". Мандат этих КПП истек в пятницу. Для дальнейшей доставки гумпомощи этим путем Совбез должен принять соответствующую резолюцию.

До сих пор Совету Безопасности не удавалось этого сделать из-за разности позиций с одной стороны России и Китая , с другой - Бельгии и Германии.

Россия хотела оставить действующим лишь один КПП - "Баб-эль-Хава". Москва также выступала за то, чтобы отразить в резолюции пагубность односторонних санкций в отношении Сирии, ухудшающих гуманитарную ситуацию в стране на фоне войны и пандемии коронавируса.

Бельгия и Германия изначально настаивали на сохранении двух КПП, но в итоговом варианте согласились на продление лишь одного КПП "Баб-эль-Хава" - на год (до 10 июля 2021 года), как и предлагала ранее Россия.

Между тем в резолюции Бельгии и Германии не содержится положений, осуждающих односторонние санкции в отношении Сирии. Германия утверждает, что санкции ЕС носят адресный характер и не бьют по простому населению.

Принципиальное различие мнений с одной стороны Москвы и Пекина, а с другой европейских государств и США в Совбезе касается самого механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию.

Россия выступает за поэтапное сворачивание этого механизма. По мнению Москвы, он был временным и был нужен в условиях, когда сирийские власти не контролировали значительные территории страны. Тогда для помощи населению в неконтролируемых правительством зонах было целесообразно доставлять гуманитарные грузы через 4 КПП с территории соседних Ирака Иордании и Турции. Теперь же ситуация "на земле" изменилась, сирийская армия берет под контроль все больше территорий и надобность в механизме отпала, заявляют в Москве. Сирия и Россия заявляют, что гуманитарная помощь должна теперь доставляться через Дамаск

Работа четырех КПП продлевалась резолюциями СБ ООН ежегодно с 2014 года. В январе по настоянию России и Китая работах двух пограничных переходов - на границе Сирии и Иордании, а также САР и Ирака - не была продлена.

В этот раз Россия и Китай добились закрытия еще одного погранперехода - теперь уже на границе с Турцией.

Это вызывает резкое неприятие западных партнеров по Совету Безопасности. Европейские страны и США утверждают, что закрытие КПП повлечет жертвы среди мирных сирийцев, лишенных гуманитарной помощи.