МККК: около 15 миллионов йеменцев лишены доступа к воде и еде

"Если бы население Йемена было 100 человек, то 66 из них лишены еды, 64 не имеют доступа к медицинскому обслуживанию и 58 страдают от отсутствия пресной воды", - написано в сообщении.

В публикации МККК также написано, что люди, не имеющие доступа к еде, автоматически лишены и элементарных медикаментов и воды. "В Йемене не 100 человек, а 30,5 миллиона",- отмечено в сообщении.