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МККК: около 15 миллионов йеменцев лишены доступа к воде и еде
Более половины населения Йемена (около 15 миллионов человек) нуждаются в продовольственной помощи и доступе к питьевой воде, чтобы выжить, сообщается в... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T00:40
международный комитет красного креста (мккк)
саудовская аравия
йемен
оон
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
международный комитет красного креста (мккк), саудовская аравия, йемен, оон, в мире

МККК: около 15 миллионов йеменцев лишены доступа к воде и еде

00:40 12.07.2020
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© Fotolia / robnawЙемен
Йемен
© Fotolia / robnaw
Йемен. Архивное фото
БЕЙРУТ, 12 июл - РИА Новости. Более половины населения Йемена (около 15 миллионов человек) нуждаются в продовольственной помощи и доступе к питьевой воде, чтобы выжить, сообщается в публикации Международного Комитета Красного Креста в Twitter.
"Если бы население Йемена было 100 человек, то 66 из них лишены еды, 64 не имеют доступа к медицинскому обслуживанию и 58 страдают от отсутствия пресной воды", - написано в сообщении.
В публикации МККК также написано, что люди, не имеющие доступа к еде, автоматически лишены и элементарных медикаментов и воды. "В Йемене не 100 человек, а 30,5 миллиона",- отмечено в сообщении.
В Йемене больше пяти лет продолжаются военные действия между хуситами и сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Однако проправительственным войскам за это время не удалось занять районы хуситов на севере Йемена, а также они потеряли позиции на юге, которые заняли сторонники выступающего за отделение Южного Йемена Переходного совета.
По данным ООН, Йемен переживает самую масштабную гуманитарную катастрофу в мире. Более 22 миллионов (75% населения) жителей этой страны нуждаются в том или ином виде помощи.
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Международный комитет Красного Креста (МККК)Саудовская АравияЙеменООНВ мире
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