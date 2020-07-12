МККК: около 15 миллионов йеменцев лишены доступа к воде и еде

БЕЙРУТ, 12 июл - РИА Новости. Более половины населения Йемена (около 15 миллионов человек) нуждаются в продовольственной помощи и доступе к питьевой воде, чтобы выжить, сообщается в публикации Международного Комитета Красного Креста в Twitter.
"Если бы население Йемена было 100 человек, то 66 из них лишены еды, 64 не имеют доступа к медицинскому обслуживанию и 58 страдают от отсутствия пресной воды", - написано в сообщении.
В публикации МККК также написано, что люди, не имеющие доступа к еде, автоматически лишены и элементарных медикаментов и воды. "В Йемене не 100 человек, а 30,5 миллиона",- отмечено в сообщении.
В Йемене больше пяти лет продолжаются военные действия между хуситами и сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Однако проправительственным войскам за это время не удалось занять районы хуситов на севере Йемена, а также они потеряли позиции на юге, которые заняли сторонники выступающего за отделение Южного Йемена Переходного совета.
По данным ООН, Йемен переживает самую масштабную гуманитарную катастрофу в мире. Более 22 миллионов (75% населения) жителей этой страны нуждаются в том или ином виде помощи.