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В РВИО рассказали о применении химоружия во время Первой мировой войны
Химическое оружие во время Первой мировой войны было смертельно опасным только при первых случаях применения, с ним быстро научились бороться, и в целом на... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T00:38
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
первая мировая война (1914-1918)
безопасность
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россия, российское военно-историческое общество (рвио), первая мировая война (1914-1918), безопасность

В РВИО рассказали о применении химоружия во время Первой мировой войны

00:38 12.07.2020
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© РИА Новости / Владимира ЗегоновКонтейнер для химоружия времен Первой мировой войны
Контейнер для химоружия времен Первой мировой войны
© РИА Новости / Владимира Зегонов
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Химическое оружие во время Первой мировой войны было смертельно опасным только при первых случаях применения, с ним быстро научились бороться, и в целом на исход войны оно влияния не оказало, заявил РИА Новости эксперт научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Константин Пахалюк.
12 июля 1917 года германская армия в ходе Первой мировой войны впервые применила отравляющий газ иприт, жидкое отравляющее вещество кожно-нарывного действия. В качестве носителя отравляющего вещества использовали мины, которые содержали маслянистую жидкость. Бой произошёл под бельгийским городом Ипр, где немецкое командование сорвало наступление англо-французских войск. В результате поражения различной степени тяжести получили 2490 английских и французских военнослужащих, из которых 87 умерло.
"Химическое оружие приобрело зловещий ореол, а отравляющие вещества сделались символом бессмысленной бойни, жестокости. Эффект от отравления газом многим казался устрашающим, ведь он поражает дыхательные пути и слизистые, вызывает страшные ожоги глаз и при обильном вдыхании приводит к мучительной смерти от удушья, что оказывает мощное воздействие на психику человека. Но с ним быстро научились бороться, и со временем его эффективность снизилось практически до нуля", - заявил эксперт.
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Во время Первой мировой было применено 40 разных типов отравляющих веществ, от которых пострадало 1,2 миллиона человек и ещё до ста тысяч погибло.
"К концу Первой мировой химическое оружие не давало очевидного преимущества. Отравляющий газ помогал решать тактические задачи, массовые газобалонные атаки были относительно редки, чаще применялись газовые снаряды, совместно с обычными. В целом Первая мировая была войной прежде всего артиллерии, не газ, а обычные снаряды наносила наибольший урон противнику", - заявил эксперт РВИО.
Историк подчеркнул, что химическое оружие показало себя нестабильным и даже непредсказуемым, что о вело к ограниченности его применения.
Решение его использовать зависело от погоды, в первую очередь от ветра, если его направление менялось, то газ мог навредить той стороне, которая его применила. Также после использования газа не всегда возможно сразу провести атаку, потому что наступающие войска сами попадали под действия газа. Погодные условия могли снижать эффективность этого вида оружия. Например, во время немецкой газовой атаки русской крепости Осовец 6 августа 1915 года воздействие газа было ослаблено ввиду болотистого характера местности, рассказывает Пахалюк.
Эксперт РВИО рассказал, что первое массовое применение химического оружия против русских войск произошло во время битвы при Болимове в январе 1915 года.
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"Русские окопы были обстреляны 18 тысячами снарядов с ксилилбромидом, и хотя его действие было ослаблено морозом, газ выедал глаза, многие падали без сознания, из-за дыма на расстоянии нескольким метров ничего не было видно. Однако первая атака была отбита, и только под конец дня, ввиду численного и огневого превосходства противника, нашим пришлось отступить. Как видно, газ сыграл свою роль, однако все же успех немцев был в первую очередь связан отнюдь не с его применением", - рассказал историк.
Он отметил, что с весны 1915 года сразу после первых случаев применения газа в России началась разработка средств защиты.
"Поначалу это были марля, тряпки, пропитанные специальными растворами. Инженеры пытались создавать маски, которые плотно прилегали к лицу. В августе 1915 года Николай Зелинский представил своё изобретение - полноценный противогаз, дополненный резиновым шлемом конструкции Эдмонда Кумманта. Противогаз защищал всё лицо и делался из цельного куска качественной резины. Противогаз Зелинского защищал от отравляющих веществ не только дыхательные пути, но и глаза и лицо. Уже во второй половине 1915 года солдат начал учить правильно вести себя в случае газовой атаки: в ближайшем тылу проводились специальные занятия по "окуриванию" войск, когда газ распылялся в ложбинах или в специальной палатке, а потом туда запускали солдат", - рассказал эксперт.
Он напомнил, что уже весной 1916 года Россия использовала химические артиллерийские снаряды. Они сыграли свою роль и в успехе известного Брусиловского прорыва летом того же года. К этому периоду историки относят и первую газобалонную атаку, произведенную русскими войсками.
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РоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Первая мировая война (1914-1918)Безопасность
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