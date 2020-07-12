https://ria.ru/20200712/1574225203.html
Два человека погибли, трое пострадали при ДТП на севере Москвы
Два человека погибли, трое пострадали при аварии с участием рейсового автобуса на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T00:22
2020-07-12T07:23
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200711/1574223361.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия