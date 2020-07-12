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Два человека погибли, трое пострадали при ДТП на севере Москвы
Два человека погибли, трое пострадали при аварии с участием рейсового автобуса на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T07:23
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
москва, происшествия

Два человека погибли, трое пострадали при ДТП на севере Москвы

00:22 12.07.2020 (обновлено: 07:23 12.07.2020)
10051
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Два человека погибли, трое пострадали при аварии с участием рейсового автобуса на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее пресс-служба Московского транспорта сообщила, что движение на Новосходненском шоссе полностью перекрыто из-за ДТП.
"На Новосходненском шоссе в Москве произошло ДТП. Столкнулись автобус и Lexus", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате аварии два человека погибли, еще трое травмированы.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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