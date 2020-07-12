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Новосходненское шоссе в Москве полностью перекрыли из-за ДТП
Движение на Новосходненском шоссе в Москве полностью перекрыто из-за ДТП, сообщает пресс-служба Московского транспорта. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T00:02
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_d0b886751469025b4c0884e2fc0e4e1d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

Новосходненское шоссе в Москве полностью перекрыли из-за ДТП

00:00 12.07.2020 (обновлено: 00:02 12.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Движение на Новосходненском шоссе в Москве полностью перекрыто из-за ДТП, сообщает пресс-служба Московского транспорта.
"Новосходненское шоссе, 166 - движение полностью перекрыто из-за ДТП", - пишет Московский транспорт в Twitter.
Автомобиль скорой помощи
Вчера, 22:06
При столкновении двух машин в центре Москвы пострадал пешеход
Другие подробности не приводятся.
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