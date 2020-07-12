Из гонителей в защитники: загадочная жизнь "тринадцатого апостола"

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Православные празднуют день апостолов Петра и Павла. Первый принял учение Христа сразу при личной встрече, второй ни разу Иисуса не видел. Более того, участвовал в гонениях на христиан и крестился лишь после чуда. Кем был Павел до перехода в новую веру и почему пошел за теми, кого прежде преследовал, — в материале РИА Новости.

Знаменитый слепец

В первые годы после воскресения Христа верующие Дамаска молились в доме человека по имени Анания, а в III веке на этом месте построили церковь. Одна из древнейших в мире, она так и называется: Аль-Ханания. Несмотря на указатели, ее непросто найти среди извилистых улочек старого города.

Планировка исторической части не изменилась, и потому легко вообразить, как две тысячи лет назад в дом Анании вели слепца. Не бедняка. Одетый в дорогие одежды, он нес в сумке письма к раввинам местной еврейской общины.

Слепца звали Саул или Савл. По дороге в Дамаск с ним случилось невероятное: над пустыней разверзлись тучи — и в глаза ударил свет, такой яркий, что путник ослеп. Голос произнес:

"Савл! Савл! Что ты гонишь меня?

Много позже апостол Павел открыто признавал, что до обращения преследовал христиан. Но почему? На этот счет есть разные мнения.

"Преуспевал в иудействе"

"Правда, я и думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея. Это я делал в Иерусалиме: получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темницы, и, когда убивали их, я подавал на то голос (то есть отдавал приказ. — Прим. ред.)", — говорил о себе апостол Павел.

Право судить и карать ему дали служители Иерусалимского храма. Возможно, речь идет о синедрионе — высшем судебном органе Иудеи. Именно на его заседании вынесли смертный приговор Иисусу Христу.

В Иерусалиме Савл пользовался огромным авторитетом, но родился в другом городе. В книге "Деяний апостолов" сказано: он из Тарса, что на юго-востоке современной Турции. В I веке там проживала многочисленная еврейская диаспора.

Религиозное образование он получил уже в Иерусалиме, у Гамалиила (Гамалиэля) — самого знаменитого учителя иудаизма. Павел писал, что был искренне предан наставнику и потому "преуспевал в иудействе более многих сверстников".

Удивительно, но сам Гамалиил терпимо относился к христианам. В "Деяниях" есть эпизод, где он заступается за Петра и других апостолов на заседании синедриона.

"Неслучайно он стал единственным раввином I века, почитаемым не только в иудейской, но и в христианской традиции", — отмечает в книге об апостоле Павле ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В поисках мессии

Савл же преследовал христиан фанатично — словно из личной ненависти.

© Фото : Ariely Фрагмент макета-реконструкции Иерусалимского храма Ирода Великого © Фото : Ariely Фрагмент макета-реконструкции Иерусалимского храма Ирода Великого

Американский библеист Барт Эрман отмечает: действовать исключительно по указанию синедриона Павел не мог — юрисдикция первосвященников распространялась лишь на Иерусалим и его окрестности. А будущий апостол устраивал гонения далеко за пределами города — в тот же Дамаск он отправился ради борьбы с "назорейской сектой".

"Версий о том, что Павел находил оскорбительным в утверждениях христиан, много. Но есть одна наиболее вероятная, на которую он намекает в своих посланиях: его приводило в ярость утверждение, что Иисус — мессия", — обращает внимание исследователь.

В I веке Палестина находилась под римлянами — те брали с народа непомерные налоги, и постоянно вспыхивали восстания. Евреи ждали Царя Иудейского, обещанного в Библии Богом.

"Они предполагали, что мессия будет кем-то великим и великолепным: могущественным воином-царем или амбициозной личностью. А кем был Иисус для них? Распятым преступником", — отмечает Эрман.

С особым нетерпением мессию (мошиаха) ждали фарисеи. Они строго соблюдали заповеди Торы, но, в отличие от саддукеев, признавали устный Закон и верили в загробный мир. Фарисеи постоянно спорили с Христом, а он укорял их за слишком буквальное следование предписаниям в ущерб этическим нормам.

Фарисей или культист

Павел говорит о себе как о "сыне фарисейском", потому ученые считают, что весь его род принадлежал к этому религиозному направлению.

Несмотря на глубокие познания в иудаизме, уже будучи последователем Христа, он легко находил общий язык с приверженцами разных культов — не зря называл себя "апостолом язычников".

Некоторые исследователи предполагают, что в молодости Павел сам интересовался языческими учениями. В каждом регионе тогда доминировала та или иная религия, но все основывались на симбиозе древнегреческой и восточной мифологий. В родном городе Савла царил культ Кибелы, почитаемой как матерь всех античных богов. Люди верили, что ее мифологический возлюбленный Аттис умер, но потом воскрес.

CC0 / / Иллюстрация из Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона (1906-1913). Раббан Гамалиил CC0 / / Иллюстрация из Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона (1906-1913). Раббан Гамалиил

В XX веке появилась версия, что Павел некогда сам принадлежал культу Кибелы и оттуда взял некоторые идеи о воскресении. Ведь именно в его посланиях раскрывается богословский смысл распятия Христа и победы над смертью.

"И как было не увидеть в распятом, страдающем и воскресшем Иисусе нового Аттиса, выгодно отличавшегося от древних богов своей безусловной историчностью", — писал советский религиовед Евгений Торчинов.

Однако новые исследования показывают: Павел, хоть и жил в языческой среде, строго придерживался иудаизма.

"Приемы античной риторики в его посланиях можно объяснить тем, что он свободно владел греческим языком, на котором в Римской империи разговаривали образованные люди. А выучить этот язык было невозможно без знакомства с античной классикой", — пишет британский библеист Карен Армстронг.

По мнению митрополита Илариона, познания Савла в древнегреческой культуре весьма поверхностны. Он лишь однажды цитирует античного автора: "Худые сообщества развращают худые нравы" (1 Кор. 15:33).

"Эта фраза стала крылатой, и она вовсе не говорит о том, что Павел знал греческую трагедию", — подчеркивает богослов. Савл, по его словам, остался иудеем не только по вере, но и по культуре, и по самоощущению.

"Чудо и не только..."

Почему человек с глубоким знанием иудейского богословия, богатыми культурными корнями и личной ненавистью к христианам стал величайшим проповедником? Авторитетные исследователи утверждают, что Павел не видел Иисуса в земной жизни и обратился в новую веру лишь через несколько лет после воскресения Христа. Тем не менее Церковь объявила его первоверховным апостолом.

"Книга Деяний апостольских говорит о том, что обращение Павла ко Христу — чудо. Но всякое подобное событие обусловлено внутренней готовностью человека к принятию Бога", — объясняет профессор богословия, протоиерей Максим Козлов.

Павел искал Бога всю жизнь. Даже преследуя христиан, он, по словам отца Максима, твердо верил, что служит Ему "со всей горячностью натуры". Вот только не понимал, что заблуждается.

"Чудо заключалось в том, что изменился вектор. Ему было дано понимание истинности учения Христа. И тогда добрые черты его характера обрели верную направленность", — добавляет протоиерей.