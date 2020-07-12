На Сахалине решат проблему бродячих собак и коров

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Бездомных животных в России с отметкой о чипировании и прививках можно встретить все чаще. Приютами для кошек и собак уже не удивишь, а вот истории спасения бесхозных коров и других сельскохозяйственных животных в нашей стране еще очень локальны.

Недавно жители города Охи во время прямой линии с губернатором Сахалина Валерием Лимаренко пожаловались на отсутствие приютов для бездомных животных. Отдельной напастью для города с населением более 20 тысяч человек стали голодные коровы, которые летом нападают на жителей.

Глава региона передал министерству ЖКХ на контроль этот вопрос. Одним из предложений по его решению стало создание приюта для животных, в том числе для собак.

Тема актуальна на протяжении нескольких лет только в Охинском городском округе Сахалина. Коровы, в отличие от собак, не являются совсем бесхозными. У них есть или были владельцы, которые за ними не следят и не кормят", – прокомментировала РИА Новости министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Она объяснила, что вблизи Охи, как и в других населенных пунктах, определены участки для выпаса крупного рогатого скота. Но некоторые владельцы по неизвестным причинам не пасут коров в отведенных местах, а просто выпускают на улицу и не следят за их поведением. Приютов для брошенных сельских животных в регионе нет. О приюте для коров на Сахалине речи тоже пока не идет: министерство ЖКХ в первую очередь взялось за решение проблемы с безнадзорными собаками, актуальной на всем острове.

"Вопрос строительства приюта в Охе в настоящий момент прорабатывается. Он будет рассчитан на животных без хозяев, поскольку в основном именно они создают угрозу для людей", – поделилась Наталия Куприна.

Какая именно компания будет заниматься строительством и дальнейшим содержанием приюта, еще не известно. Власти призывают предпринимателей и общественников в Охинском городском округе проявить внимание к братьям меньшим.

Средства на разработку проектной документации по созданию приюта будут предусмотрены бюджетом региона в текущем году, а в следующем начнется строительство. Пока проблемой горожан занялись коммунальщики и компания из соседнего Ногликского района.

Примечательно, что в некоторых регионах России приюты открыты не только для собак и кошек. Так, например, в Подмосковье, Казани и Тульской области действуют приюты именно для коров, где им фактически дают второй шанс на жизнь и счастливую старость. Инициаторы создания таких приютов позаимствовали идею в Индии, где корова считается священным животным, которое нельзя убивать и усыплять.

Приюты для крупного рогатого скота в нашей стране хоть и редки, но определенно интересны: посетители рассказывают, что спасенные коровы дают себя гладить, тычутся влажным носом в ладонь и ведут себя спокойно рядом даже с незнакомым человеком. Такая социализированность обусловлена тем, что парнокопытные накормлены, ухожены и, как выражаются создатели подмосковного приюта, не загнаны страхом смерти.

Существуют подобные организации за счет пожертвований и волонтерского участия. Зачастую сбор денег проводится в соцсетях, как и для обычных приютов, чтобы выкупить у разорившихся фермеров обреченных животных.