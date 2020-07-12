https://ria.ru/20200712/1574188188.html
Патруль на страже леса: на Ямале беспилотники с воздуха ищут пожары
Ямал и Сибирь в летний период ежегодно становятся самыми уязвимыми перед природными пожарами. В 2020 году в ЯНАО впервые запустили беспилотники, которые... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T08:00
2020-07-12T08:03
хорошие новости
пожары
хорошие новости
дмитрий артюхов
ямал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
салехард
природа
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожары, хорошие новости, дмитрий артюхов, ямал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), салехард, природа
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Ямал и Сибирь в летний период ежегодно становятся самыми уязвимыми перед природными пожарами. В 2020 году в ЯНАО впервые запустили беспилотники, которые моментально сообщат спасателям обстановку в лесах и помогут предупредить экологические бедствия.
С начала пожароопасного сезона в регионе произошло более 30 возгораний, полыхавших на площади 1,5 тысячи гектаров. Сейчас пожаров на Ямале нет. Спасатели применяют дроны для патрулирования западного и юго-западного районов. На вооружении сотрудников "Ямалспаса" два "Орлана", один мультикоптер и пять легких квадрокоптеров.
Как отметил глава региона Дмитрий Артюхов, затраты на эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов ниже, чем на регулярные полеты вертолетов МЧС. В случае опасности беспилотники сигнализируют на пульт диспетчеру, после чего сотрудники ведомства отправятся на борьбу с огнем.
Сейчас, в самую горячую пору, запускаем беспилотники практически ежедневно. Прошу и самих ямальцев быть осторожными в лесу, мы должны бережно относиться к краю, в котором живем", – процитировали губернатора на сайте правительства ЯНАО.
В дальнейшем на Ямале планируют использовать беспилотники для поиска пропавших людей, в том числе в лесах, а также для выявления браконьеров и нарушителей закона об охране окружающей среды.
Разведку ситуации в лесах Ямала ведут аппараты "Орлан-10". Они находятся в полете по 7–10 часов ежедневно, преодолевая более 700 километров при скорости около 80 км/ч. Беспилотники поднимаются в воздух на высоту от 500 метров до километра.
Сигналы об изменении обстановки мониторинговые дроны передают через ретрансляторы, которые установлены в Мужах, Салехарде и Яр-Сале. С помощью дронов спасатели смогут узнать о бедствии на расстоянии нескольких сотен километров.