Патруль на страже леса: на Ямале беспилотники с воздуха ищут пожары

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Ямал и Сибирь в летний период ежегодно становятся самыми уязвимыми перед природными пожарами. В 2020 году в ЯНАО впервые запустили беспилотники, которые моментально сообщат спасателям обстановку в лесах и помогут предупредить экологические бедствия.

С начала пожароопасного сезона в регионе произошло более 30 возгораний, полыхавших на площади 1,5 тысячи гектаров. Сейчас пожаров на Ямале нет. Спасатели применяют дроны для патрулирования западного и юго-западного районов. На вооружении сотрудников "Ямалспаса" два "Орлана", один мультикоптер и пять легких квадрокоптеров.

Как отметил глава региона Дмитрий Артюхов, затраты на эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов ниже, чем на регулярные полеты вертолетов МЧС. В случае опасности беспилотники сигнализируют на пульт диспетчеру, после чего сотрудники ведомства отправятся на борьбу с огнем.

Сейчас, в самую горячую пору, запускаем беспилотники практически ежедневно. Прошу и самих ямальцев быть осторожными в лесу, мы должны бережно относиться к краю, в котором живем", – процитировали губернатора на сайте правительства ЯНАО.

В дальнейшем на Ямале планируют использовать беспилотники для поиска пропавших людей, в том числе в лесах, а также для выявления браконьеров и нарушителей закона об охране окружающей среды.

Разведку ситуации в лесах Ямала ведут аппараты "Орлан-10". Они находятся в полете по 7–10 часов ежедневно, преодолевая более 700 километров при скорости около 80 км/ч. Беспилотники поднимаются в воздух на высоту от 500 метров до километра.