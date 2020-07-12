https://ria.ru/20200712/1574184530.html
Дуа Липа стала мультяшкой в клипе на трек "Hallucinate"
Британская певица Дуа Липа опубликовала на YouTube анимационный клип на трек "Hallucinate" из альбома исполнительницы "Future nostalgia". РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T00:25
2020-07-12T00:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Британская певица Дуа Липа опубликовала на YouTube анимационный клип на трек "Hallucinate" из альбома исполнительницы "Future nostalgia".
Видео начинается с того, что нарисованная Дуа Липа выступает перед перед толпой мультяшных существ, напоминающих героев из анимационных фильмов начала XX-го века. Затем картинка меняется, и певица переносится в психоделический мир снов, где танцуют овощи, единороги, кролики и даже демонические клоуны. Не в силах противостоять такой силе, Дуа Липа улетает в космос.
Красочное видео создала режиссер Лиша Тан.
Альбом Дуа Липы "Future nostalgia", состоящий из 11 треков, вышел
в конце марта. В нем она сочетала стилистику музыки 80-х с элементами электронной и рэпом.
В июне сборник попал
в топ-50 лучших альбомов 2020 года по версии музыкального журнала Rolling Stone.