Дуа Липа стала мультяшкой в клипе на трек "Hallucinate"

Видео начинается с того, что нарисованная Дуа Липа выступает перед перед толпой мультяшных существ, напоминающих героев из анимационных фильмов начала XX-го века. Затем картинка меняется, и певица переносится в психоделический мир снов, где танцуют овощи, единороги, кролики и даже демонические клоуны. Не в силах противостоять такой силе, Дуа Липа улетает в космос.