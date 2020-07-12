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Эксперт рассказал о риске заразиться коронавирусом в самолете
Эксперт по путешествиям рассказал о том, что некоторые услуги на борту самолета могут увеличить риск заражения коронавирусом, сообщает Express. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T03:13
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, самолеты, новости - туризм, пальма-де-майорка

Эксперт рассказал о риске заразиться коронавирусом в самолете

03:13 12.07.2020
2409
© Фото : pixabay/lukasbieriСтюардесса
Стюардесса
© Фото : pixabay/lukasbieri
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Эксперт по путешествиям рассказал о том, что некоторые услуги на борту самолета могут увеличить риск заражения коронавирусом, сообщает Express.
Саймон Колдер объяснил, что перелеты не способствуют соблюдению социальной дистанции.
Особенно это актуально для авиакомпаний, которые предлагают питание во время полета.
Так, например, один из пассажиров рассказывал, что на недавнем рейсе в Пальму-де-Майорка маски оставались на туристах лишь до тех пор, пока самолет находился на земле. После того, как в воздухе началось обслуживание, все сняли средства защиты, чтобы иметь возможность есть и пить.
Колдер добавил, однако, что независимо от того, предлагает ли авиакомпания питание или нет, социальное дистанцирование не достижимо на борту воздушного судна.
"Если вам не нравится идея находиться в непосредственной близости от других людей, которых вы не знаете, тогда просто никуда не летайте", — уточнил он.
Тем не менее, он отметил, что уже необходимо начинать путешествовать и работать.
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