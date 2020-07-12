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https://ria.ru/20200712/1574181829.html
Элайджа Вуд рассказал, почему хочет сняться в сериале "Властелин колец"
Американский актер Элайджа Вуд, получивший известность после роли Фродо Бэггинса в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", в беседе с журналистом из издания РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T19:40
властелин колец
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
питер джексон
новая зеландия
культура
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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властелин колец, коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, питер джексон, новая зеландия

Элайджа Вуд рассказал, почему хочет сняться в сериале "Властелин колец"

19:38 12.07.2020 (обновлено: 19:40 12.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Маньяк" в Афимол-Сити
Премьера фильма Маньяк в Афимол-Сити
© РИА Новости / Константин Родиков
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Американский актер Элайджа Вуд, получивший известность после роли Фродо Бэггинса в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", в беседе с журналистом из издания IndieWire рассказал о том, что хотел бы сняться в одноименном фэнтези-сериале, который готовит студия Amazon.
По его словам, он рад, что съемки шоу пройдут именно в Новой Зеландии, так как сериал будет перекликаться с фильмами Джексона, которые создавали в этой стране.

"Я только за то, чтобы принять участие, если в этом будет смысл (действие многосерийного фильма "Властелин колец" происходит задолго до приключений Фродо). Мне только дай повод, чтобы поработать над чем-то в Новой Зеландии", — прокомментировал Вуд.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в Новой Зеландии возобновят съемки сериала. В марте из-за пандемии коронавируса кинопроизводство всех проектов на территории страны было приостановлено.
Ожидается, что в съемках примут участие: Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз, Эма Хорват, Маркелла Кавена, Джозеф Моул и другие. Шоураннеры проекта — Джон Д. Пейн, Патрик Мак-Кей и Хуан Антонио Байона, который снимет первые два эпизода.
Кадр из фильма Властелин колец
24 июня, 08:59Культура
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КультураВластелин колецКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыПитер ДжексонНовая Зеландия
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