Элайджа Вуд рассказал, почему хочет сняться в сериале "Властелин колец"

"Я только за то, чтобы принять участие, если в этом будет смысл (действие многосерийного фильма "Властелин колец" происходит задолго до приключений Фродо). Мне только дай повод, чтобы поработать над чем-то в Новой Зеландии", — прокомментировал Вуд.