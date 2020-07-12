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В Австралии любопытная коала заглянула на склад
Австралийская светотехническая компания в соцсети поделилась фотографией коалы, заглянувшей к ним на склад, сообщает Upi. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T00:59
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В Австралии любопытная коала заглянула на склад

00:59 12.07.2020
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© Фото : страница Aqualuma LED Lighting в FacebookКоала на складе компании Aqualuma LED Lighting
Коала на складе компании Aqualuma LED Lighting
© Фото : страница Aqualuma LED Lighting в Facebook
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Австралийская светотехническая компания в соцсети поделилась фотографией коалы, заглянувшей к ним на склад, сообщает Upi.
Склад располагается в пригороде Голд-Коста, штат Квинсленд. Рабочие заметили животное днем и назвали Луми. Зверек не боялся людей и дал себя сфотографировать.
Компания поделилась снимками в интернете и написала: "Когда мы говорим "Сделано в Австралии", мы имеем ввиду это! Наш маленький гость хорошо проводит время на складе в Аквалуме".
В комментариях пользователи были обеспокоены дальнейшей судьбой Луми, но компания ответила, что коалу осмотрели ветеринары и отпустили на волю.
Коалы
30 июня, 13:19Туризм
Коалы могут вымереть в австралийском Новом Южном Уэльсе к 2050 году
410000
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