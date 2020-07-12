https://ria.ru/20200712/1574181232.html
В Австралии любопытная коала заглянула на склад
Австралийская светотехническая компания в соцсети поделилась фотографией коалы, заглянувшей к ним на склад, сообщает Upi. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T00:59
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