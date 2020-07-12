https://ria.ru/20200712/1574177678.html
В Нидерландах появится мост из отходов, напечатанный на 3D-принтере
Власти Роттердама (Нидерланды) объявили, что установят новый мост, напечатанный на 3D-принтере из переработанных материалов, сообщает Евро-Пульс. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T21:41
2020-07-12T21:41
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роттердам
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, роттердам, нидерланды