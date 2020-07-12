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В Нидерландах появится мост из отходов, напечатанный на 3D-принтере
Власти Роттердама (Нидерланды) объявили, что установят новый мост, напечатанный на 3D-принтере из переработанных материалов, сообщает Евро-Пульс. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T21:41
туризм
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роттердам
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, роттердам, нидерланды

В Нидерландах появится мост из отходов, напечатанный на 3D-принтере

21:41 12.07.2020
651
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкГаага. Нидерланды
Гаага. Нидерланды
© РИА Новости / Валерий Шустов
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Власти Роттердама (Нидерланды) объявили, что установят новый мост, напечатанный на 3D-принтере из переработанных материалов, сообщает Евро-Пульс.
Его длина будет 6,5 метра, он появится к концу 2020 года в парке Кралингсе Бос.
Сооружение заменит существующее деревянное, установленное в парке в 1975 году. По подсчетам конструкторов, новый мост может прослужить вдвое дольше – то есть до 2100 года.
Его оснастят специальными датчиками, которые будут собирать данные о состоянии объекта и передавать их на "цифрового двойника" постройки.
После конца срока службы моста все его материалы можно будет снова переработать и использовать.
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