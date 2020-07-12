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Всего шесть упражнений! Как быстро восстановить форму летом
В июле по всей стране после карантина открываются пляжи. Значит, пора примерять купальные наряды, считать калории и заниматься спортом. О том, какие упражнения... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T08:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
здоровье, еда - туризм, туризм

Всего шесть упражнений! Как быстро восстановить форму летом

08:00 12.07.2020
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© Depositphotos / MaridavПробежка на берегу моря
Пробежка на берегу моря
© Depositphotos / Maridav
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Олеся Печенкина. В июле по всей стране после карантина открываются пляжи. Значит, пора примерять купальные наряды, считать калории и заниматься спортом. О том, какие упражнения быстро приведут вас в нужный тонус, — в материале РИА Новости.

Как приступить

Любую тренировку следует начинать с проработки большой группы мыщц: спины, ног, ягодиц и груди. Затем — переходить к малой группе: бицепс, трицепс, плечи, пресс. Стоит выбрать не менее шести упражнений на разные группы и делать три-четыре подхода к каждому. На первых порах двух-трех занятий в неделю достаточно. Этот комплекс подойдет и для дома, и для дачной лужайки. Понадобятся только коврик и простые утяжелители.

Ноги/ягодицы

Чтобы подтянуть ягодицы, делайте приседания. Исходное положение — стоя, стопы — на ширине таза, руки — вдоль тела. На вдохе, отводя таз назад, согните ноги в коленях до прямого угла, на выдохе вернитесь в начальную позицию. Начните с 15 раз и постепенно увеличивайте количество.
© Depositphotos / ClickImagesДевушка занимается спортом на набережной
Девушка занимается спортом на набережной
© Depositphotos / ClickImages
Немного сложнее, но эффективнее — приседания "плие". Техника выполнения та же, но в исходном положении ноги стоят шире плеч, а носки развернуты наружу под прямым углом, руки следует держать на поясе. Если хочется увеличить нагрузку, возьмите гантели или литровые бутылки с водой.
Выпады (бывают классические, диагональные и обратные) отлично тренируют мышцы ног. Исходное положение — стоя, ноги — вместе, руки — на поясе, взгляд направлен вперед. На вдохе, сохраняя прямую спину, делается шаг либо вперед, либо по диагонали, либо назад, в зависимости от выбранного вида выпада. Но во всех случаях важно, чтобы бедра и голени обеих ног при выполнении образовывали прямой угол. На выдохе вернитесь в исходное положение. Сделайте по 20 повторений на каждую ногу.
© Depositphotos / YuliyaKirayonakBOДевушка занимается спортом
Девушка занимается спортом
© Depositphotos / YuliyaKirayonakBO
А теперь — упражнение ягодичный мостик. Исходное положение — лежа на спине с согнутыми ногами на ширине плеч, руки лежат на полу. На вдохе приподнимите бедра и спину до прямой линии с плечами, сжимая ягодицы и напрягая пресс. В верхней точке задержитесь на пару секунд и на выдохе возвращайтесь в исходное положение, не расслабляя ягодицы. Пола касаться не следует. Будет достаточно 20-30 повторений. Если нагрузки недостаточно, положите что-то тяжелое на бедра.
© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка занимается спортом
Девушка занимается спортом
© Depositphotos / VitalikRadko

Спина, грудь, руки

Упражнение "Лодочка" одновременно задействует мышцы спины, ягодиц и пресса. Исходное положение — лежа на животе, руки вытянуты вперед, ладони направлены вниз, ноги прямые с вытянутыми носками. Одновременно поднимите верхнюю часть туловища и ноги на комфортную высоту. Задержите дыхание на десять секунд, сохраняя равновесие. Не крутите головой в разные стороны, взгляд направлен вперед. Затем плавно вернитесь в исходное положение. Начните с четырех подходов и постепенно наращивайте их число и увеличивайте длительность.
© Depositphotos / Syda_ProductionsДевушка занимается спортом
Девушка занимается спортом
© Depositphotos / Syda_Productions
Для формирования красивого плечевого пояса, подтянутых рук и груди делайте отжимания. Начинающим рекомендуется выполнять их с колен. В классической технике — руки поставлены чуть шире плеч, спина прямая, взгляд перед собой, следует коснуться подбородком пола. Широкий хват переместит акцент на грудные мышцы: следует разместить руки на расстоянии в два раза шире плеч. Узкий хват сложнее: слегка развернутые ладони находятся под центром груди. При опускании нужно коснуться грудью пальцев рук. Начинать следует с пятнадцати раз.
© Depositphotos / MaridavДевушка занимается спортом
Девушка занимается спортом
© Depositphotos / Maridav
Девушка занимается спортом

Пресс

Скручивания — самое эффективное упражнение для проработки мышц пресса. Исходное положение — лежа на спине, руки за головой или прямо перед собой, ноги — под прямым углом к полу, поясница прижата к поверхности. Плавно приподнимите плечи на несколько сантиметров и задержитесь в позиции на одну секунду, вернитесь в исходное положение. Не задерживайте дыхание, не напрягайте шею и не помогайте себе руками, работать должен только пресс.
© Depositphotos / MaridavДевушка занимается спортом на пляже
Девушка занимается спортом на пляже
© Depositphotos / Maridav
Для проработки косых мышц живота выполняйте также диагональные скручивания. Разница между ними лишь в том, что подниматься нужно не вверх, а по диагонали, направляя правый локоть к левой ноге, а левый — к правой. Начинать следует с 25 повторов на каждую сторону.
© Depositphotos / volare2004Девушка занимается спортом на пляже
Девушка занимается спортом на пляже
© Depositphotos / volare2004
Проработать нижний пресс позволят поднятия прямых ног и "Ножницы". Исходное положение — лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднимите обе ноги до угла в 45-60 градусов и задержите на пару секунд. Не касайтесь пола, когда возвращаете ноги вниз, оставьте пару сантиметров до поверхности — это усилит эффект. Делайте упражнение до ощущения жжения в области пресса. Рекомендуется начинать с десяти повторений. Техника "Ножницы" — поднятие ног на 20 сантиметров от пола и чередование, имитирующее движение ножниц. Выполнять не менее 30 секунд.
© Depositphotos / ClickImagesДевушка занимается спортом на набережной
Девушка занимается спортом на набережной
© Depositphotos / ClickImages
Планка на локтях прорабатывает внутренние мышцы живота, ягодиц, улучшает осанку. При выполнении важно сохранять прямую спину, держа все тело в напряжении. Новички начинают с 30 секунд, затем доходят до минуты и более. Также можно выполнять боковую планку. Нужно сохранять прямое тело, но уже на боку. При этом одной рукой опираться о пол, а вторую либо вытянуть вдоль туловища, либо поднять вертикально вверх.

Растяжка

© Depositphotos / VitalikRadkoЗанятие йогой
Занятие йогой
© Depositphotos / VitalikRadko
После любой физической нагрузки уделите время растяжке. Пять-семь минут снизят напряжение, повысят эффективность тренировки и уменьшат крепатуру (синдром отсроченной мышечной боли. — Прим. ред.). В стандартный комплекс входят наклоны шеи в разные стороны, растяжка плеч, рук и груди, ног, проработка косых мышц пресса.

Образ жизни

Поставьте себе цель ежедневно проходить не менее десяти тысяч шагов — кардионагрузка поможет похудеть. В идеале — гулять по гористой местности. Постарайтесь не есть за три часа до сна, а углеводы потреблять только в первой половине дня, рассчитывая их норму из суточного количества калорий. Начните прямо с этого понедельника!
Ника Ганич
7 июня, 08:00Туризм
Ника Ганич — о том, как есть и не толстеть и готовить полезные блюда
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