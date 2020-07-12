Никто не знал, а я Бэтмен: за что ругали исполнителей роли Темного рыцаря

© Columbia Pictures Corporation (1943)

Льюис Уилсон, "Бэтмен", 1943 год

В культового персонажа выпускник элитного колледжа Льюис Уилсон перевоплотился в 23 года — и это был его дебют на экране. США вступили во Вторую мировую войну, и Бэтмен в одноименном сериале стал специальным агентом правительства. Противостоит герою коварный японец Доктор Дака, который хочет создать армию зомби, — в комиксах его не было. Это, наверное, самая политически ангажированная лента про Брюса Уэйна. Бюджет был весьма скромным, так что вместо Бэтмобиля за преступниками гонялись на черном кадиллаке с шофером.

Уже в первом проекте наметились недостатки, за которые киноверсиям о Темном рыцаре прилетает до сих пор: не вполне брутальная внешность исполнителя главной роли и нелепые костюмы. Актерствовал Уилсон недолго — он перешел работать в пищевую компанию.