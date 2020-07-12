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Никто не знал, а я Бэтмен: за что ругали исполнителей роли Темного рыцаря
Образ культового супергероя из Готэма, которому уже 77 лет, сильно изменился. Если сначала Бэтмен балансировал на грани клоунады, то в итоге поднялся почти до... РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T08:00
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что посмотреть , фото, зои кравиц, кино и сериалы, майкл китон, бэтмен, кристиан бейл, джордж клуни, роберт паттинсон, бен аффлек, кристофер нолан

Никто не знал, а я Бэтмен: за что ругали исполнителей роли Темного рыцаря

08:00 12.07.2020
102
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Ольга Распопова. Образ культового супергероя из Готэма, которому уже 77 лет, сильно изменился. Если сначала Бэтмен балансировал на грани клоунады, то в итоге поднялся почти до философского уровня. На днях скончался режиссер Джоэл Шумахер, которого обвиняли в том, что он чуть было не потопил франшизу. О том, что не нравилось фанатам в каждом новом актере, рискнувшем замахнуться на роль Бэтмена, — в материале РИА Новости.
© Columbia Pictures Corporation (1943)

Льюис Уилсон, "Бэтмен", 1943 год

В культового персонажа выпускник элитного колледжа Льюис Уилсон перевоплотился в 23 года — и это был его дебют на экране. США вступили во Вторую мировую войну, и Бэтмен в одноименном сериале стал специальным агентом правительства. Противостоит герою коварный японец Доктор Дака, который хочет создать армию зомби, — в комиксах его не было. Это, наверное, самая политически ангажированная лента про Брюса Уэйна. Бюджет был весьма скромным, так что вместо Бэтмобиля за преступниками гонялись на черном кадиллаке с шофером.

Уже в первом проекте наметились недостатки, за которые киноверсиям о Темном рыцаре прилетает до сих пор: не вполне брутальная внешность исполнителя главной роли и нелепые костюмы. Актерствовал Уилсон недолго — он перешел работать в пищевую компанию.

Кадр из сериала Бэтмен. 1943 год
1 из 10

Льюис Уилсон, "Бэтмен", 1943 год

В культового персонажа выпускник элитного колледжа Льюис Уилсон перевоплотился в 23 года — и это был его дебют на экране. США вступили во Вторую мировую войну, и Бэтмен в одноименном сериале стал специальным агентом правительства. Противостоит герою коварный японец Доктор Дака, который хочет создать армию зомби, — в комиксах его не было. Это, наверное, самая политически ангажированная лента про Брюса Уэйна. Бюджет был весьма скромным, так что вместо Бэтмобиля за преступниками гонялись на черном кадиллаке с шофером.

Уже в первом проекте наметились недостатки, за которые киноверсиям о Темном рыцаре прилетает до сих пор: не вполне брутальная внешность исполнителя главной роли и нелепые костюмы. Актерствовал Уилсон недолго — он перешел работать в пищевую компанию.

© Columbia Pictures Corporation (1943)
© Columbia Pictures Corporation (1949)

Роберт Лоури, "Новые приключения Бэтмена и Робина", 1949 год

Этот сериал — продолжение шоу 1943 года. Актерский состав полностью сменили — обычная практика для того времени. На роль Брюса Уэйна взяли бывшего профессионального бейсболиста Роберта Лоури. Захватить мир на этот раз хотел психопат-ученый Маг, который может контролировать технику с помощью особого механизма. Продюсеры снова экономили, а команда относилась к работе не особо ревностно, так что в сериале постоянно находили ляпы. То бэтсигнал подают днем, то у Бэтмена, облаченного в обтягивающее трико, непонятно откуда оказывается целый газосварочный аппарат, чтобы прорезать дыру в стальной двери. Передвигается дуэт на серийном авто марки Mercury — этих машин за время съемок пострадало шесть штук.

Кадр из сериала Бэтмен и Робин. 1949 год
2 из 10

Роберт Лоури, "Новые приключения Бэтмена и Робина", 1949 год

Этот сериал — продолжение шоу 1943 года. Актерский состав полностью сменили — обычная практика для того времени. На роль Брюса Уэйна взяли бывшего профессионального бейсболиста Роберта Лоури. Захватить мир на этот раз хотел психопат-ученый Маг, который может контролировать технику с помощью особого механизма. Продюсеры снова экономили, а команда относилась к работе не особо ревностно, так что в сериале постоянно находили ляпы. То бэтсигнал подают днем, то у Бэтмена, облаченного в обтягивающее трико, непонятно откуда оказывается целый газосварочный аппарат, чтобы прорезать дыру в стальной двери. Передвигается дуэт на серийном авто марки Mercury — этих машин за время съемок пострадало шесть штук.

© Columbia Pictures Corporation (1949)
© William Dozier Productions (1966)

Адам Уэст, "Бэтмен", 1966-1968 годы

К середине 60-х комиксы о Бэтмене стали настолько непопулярны, что в DC подумывали даже "убить" этого персонажа, но в итоге удачно перезагрузили. И вышло рассчитанное на детей и подростков шоу, где напоминали, что нужно обязательно пристегивать ремни безопасности и делать домашнее задание. Нового Бэтмена, Адама Уэста, продюсеры заметили в рекламе шоколадных хлопьев, где он пародировал агента 007.

Сюжет 120 серий построен по шаблону: появляется злодей, и отчаявшиеся полицейские вызывают Бэтмена с Робином по красному телефону. Тандем пересел на Бэтмобиль — в 2013 году эту раритетную машину продали на аукционе за 4,2 миллиона долларов. Надеясь поднять рейтинги, в команду добавили женский персонаж, Бэтгерл. С самого начала проект напоминал скорее пародию на супергеройскую историю. Чего стоит сцена, где спаситель Готэма носится с бомбой, но не сбрасывает ее в море, потому что там плавает стая уточек.

Кадр из фильма Бэтмен. 1966 год
3 из 10

Адам Уэст, "Бэтмен", 1966-1968 годы

К середине 60-х комиксы о Бэтмене стали настолько непопулярны, что в DC подумывали даже "убить" этого персонажа, но в итоге удачно перезагрузили. И вышло рассчитанное на детей и подростков шоу, где напоминали, что нужно обязательно пристегивать ремни безопасности и делать домашнее задание. Нового Бэтмена, Адама Уэста, продюсеры заметили в рекламе шоколадных хлопьев, где он пародировал агента 007.

Сюжет 120 серий построен по шаблону: появляется злодей, и отчаявшиеся полицейские вызывают Бэтмена с Робином по красному телефону. Тандем пересел на Бэтмобиль — в 2013 году эту раритетную машину продали на аукционе за 4,2 миллиона долларов. Надеясь поднять рейтинги, в команду добавили женский персонаж, Бэтгерл. С самого начала проект напоминал скорее пародию на супергеройскую историю. Чего стоит сцена, где спаситель Готэма носится с бомбой, но не сбрасывает ее в море, потому что там плавает стая уточек.

© William Dozier Productions (1966)
© Warner Bros. (1989)

Майкл Китон, "Бэтмен", 1989 год, и "Бэтмен возвращается", 1992 год

Первого Темного рыцаря, не вызывающего приступы хохота, создал, как ни странно, актер, начинавший с комедий, — Майкл Китон. Его кандидатуру поддержал автор комикса, Боб Кейн, когда от роли отказался Мэл Гибсон. Взбешенные фанаты отправили в офис кинокомпании около 50 тысяч писем с протестами. А в итоге обе ленты Тима Бертона ждал триумф. Общие сборы первой картины достигли 411 миллионов долларов США (при бюджете в 35), а "Оскар" за лучшие декорации продемонстрировал, что фильмы по комиксам достойны внимания киноакадемиков.

Правда, Китону после оглушительного успеха удалось вновь отличиться только в 2014 году благодаря "Бердмэну", где он фактически играет себя: некогда популярного постаревшего актера, заложника образа супергероя. На днях выяснилось, что Бэтмен Китона все-таки не оставляет: в привычной черной маске (если не согласится Кристиан Бэйл) Майкл может появиться в новом фильме о Флэше.

Кадр из фильма Бэтмен (1989)
4 из 10

Майкл Китон, "Бэтмен", 1989 год, и "Бэтмен возвращается", 1992 год

Первого Темного рыцаря, не вызывающего приступы хохота, создал, как ни странно, актер, начинавший с комедий, — Майкл Китон. Его кандидатуру поддержал автор комикса, Боб Кейн, когда от роли отказался Мэл Гибсон. Взбешенные фанаты отправили в офис кинокомпании около 50 тысяч писем с протестами. А в итоге обе ленты Тима Бертона ждал триумф. Общие сборы первой картины достигли 411 миллионов долларов США (при бюджете в 35), а "Оскар" за лучшие декорации продемонстрировал, что фильмы по комиксам достойны внимания киноакадемиков.

Правда, Китону после оглушительного успеха удалось вновь отличиться только в 2014 году благодаря "Бердмэну", где он фактически играет себя: некогда популярного постаревшего актера, заложника образа супергероя. На днях выяснилось, что Бэтмен Китона все-таки не оставляет: в привычной черной маске (если не согласится Кристиан Бэйл) Майкл может появиться в новом фильме о Флэше.

© Warner Bros. (1989)
© Warner Bros. (1995)

Вэл Килмер, "Бэтмен навсегда", 1995 год

Бэтмен в трактовке Бертона многим казался слишком артхаусным и готичным, поэтому героя решили адаптировать для массовой аудитории. Новый подход, лишенный мрачноватой сдержанности, основанный на ярком сериале 60-х, реализовал режиссер Джоэл Шумахер. Он заменил Китона на Вэла Килмера. Тот согласился на роль, даже не прочитав сценарий. На съемочной площадке известный своим непростым характером актер переругался со всеми, так что подписывать контракт на продолжение с ним не стали. Что до его исполнения, то его оценивали неоднозначно. Хотя Килмера упрекали в копировании предшественника и критиковали за невыразительную мимику, создатель супергероя Боб Кейн называл его своим любимым киновоплощением Темного рыцаря.

Кадр из фильма Бэтмен навсегда, 1995
5 из 10

Вэл Килмер, "Бэтмен навсегда", 1995 год

Бэтмен в трактовке Бертона многим казался слишком артхаусным и готичным, поэтому героя решили адаптировать для массовой аудитории. Новый подход, лишенный мрачноватой сдержанности, основанный на ярком сериале 60-х, реализовал режиссер Джоэл Шумахер. Он заменил Китона на Вэла Килмера. Тот согласился на роль, даже не прочитав сценарий. На съемочной площадке известный своим непростым характером актер переругался со всеми, так что подписывать контракт на продолжение с ним не стали. Что до его исполнения, то его оценивали неоднозначно. Хотя Килмера упрекали в копировании предшественника и критиковали за невыразительную мимику, создатель супергероя Боб Кейн называл его своим любимым киновоплощением Темного рыцаря.

© Warner Bros. (1995)
© Warner Bros. Pictures Co. (1997)

Джордж Клуни, "Бэтмен и Робин", 1997 год

Реанимировать франшизу вызвали звезду сериала "Скорая помощь" Джорджа Клуни. В прокате лента окупилась, но, по мнению многих фанатов, получился не просто худший “Бэтмен”, а одна из самых неудачных картин в истории кино, о чем говорят 11 номинаций на "Золотую малину". Главный объект насмешек — откровенные костюмы Бэтмена и Робина, подчеркивающие особенности мужской физиологии, — якобы отсылки к полуобнаженным древнегреческим героям. Нового Темного рыцаря и его напарника заподозрили в нетрадиционной ориентации. Кстати, закономерность: фильмы, в которых появляется напарник Бэтмена, обычно восторга не вызывают. Клуни сначала извинялся за провал, потом отшучивался: "Режиссер мне сказал, что Бэтмен — гей, ну, я так и сыграл". Шумахер, в свою очередь, винил не дававших ему свободы продюсеров.

Кадр из фильма Бэтмен и Робин
6 из 10

Джордж Клуни, "Бэтмен и Робин", 1997 год

Реанимировать франшизу вызвали звезду сериала "Скорая помощь" Джорджа Клуни. В прокате лента окупилась, но, по мнению многих фанатов, получился не просто худший “Бэтмен”, а одна из самых неудачных картин в истории кино, о чем говорят 11 номинаций на "Золотую малину". Главный объект насмешек — откровенные костюмы Бэтмена и Робина, подчеркивающие особенности мужской физиологии, — якобы отсылки к полуобнаженным древнегреческим героям. Нового Темного рыцаря и его напарника заподозрили в нетрадиционной ориентации. Кстати, закономерность: фильмы, в которых появляется напарник Бэтмена, обычно восторга не вызывают. Клуни сначала извинялся за провал, потом отшучивался: "Режиссер мне сказал, что Бэтмен — гей, ну, я так и сыграл". Шумахер, в свою очередь, винил не дававших ему свободы продюсеров.

© Warner Bros. Pictures Co. (1997)
© Фото : Warner Brothers Entertainment. 2012

Кристиан Бейл, трилогия о Темном рыцаре, 2005-2012 годы

Трилогия Кристофера Нолана, первая часть которой вышла 15 лет назад, вернула историю на прежний уровень. Пропустив освоенные стадии фарса, готики и проходного кино, она наконец-то эволюционировала в драматический боевик. Характер Бэтмена развивался, его антагонисты стали неоднозначными, а гаджеты — более реалистичными. Ради роли Бейл прибавил 40 килограммов за шесть недель и основательно подкачался, за что его даже прозвали "Человек — Летучая мышца". Старания актера оценили и критики, и публика. Придираются в основном только к "нечеловеческому" голосу Бэтмена: сцену, где он твердит "Где детонатор?" разобрали на мемы. Фильм 2008 года занял четвертое место в списке лучших лент за всю историю по версии IMDb — однако нельзя не признать, что этому успеху немало способствовал жутковатый Джокер в исполнении Хита Леджера.

Кадр из фильма Темный рыцарь: Возрождение легенды
7 из 10

Кристиан Бейл, трилогия о Темном рыцаре, 2005-2012 годы

Трилогия Кристофера Нолана, первая часть которой вышла 15 лет назад, вернула историю на прежний уровень. Пропустив освоенные стадии фарса, готики и проходного кино, она наконец-то эволюционировала в драматический боевик. Характер Бэтмена развивался, его антагонисты стали неоднозначными, а гаджеты — более реалистичными. Ради роли Бейл прибавил 40 килограммов за шесть недель и основательно подкачался, за что его даже прозвали "Человек — Летучая мышца". Старания актера оценили и критики, и публика. Придираются в основном только к "нечеловеческому" голосу Бэтмена: сцену, где он твердит "Где детонатор?" разобрали на мемы. Фильм 2008 года занял четвертое место в списке лучших лент за всю историю по версии IMDb — однако нельзя не признать, что этому успеху немало способствовал жутковатый Джокер в исполнении Хита Леджера.

© Фото : Warner Brothers Entertainment. 2012
© предоставлено компанией "Каро-Премьер"

Бен Аффлек, "Бэтмен против Супермена" (2016 год) и "Лига справедливости" (2017 год)

Вариант Темного рыцаря Аффлека среди лучших обычно не значится, да и сам актер, казалось, так тяготился этим образом, что не скрывал вселенской тоски. Задача и правда была сложной: во-первых, ему достался Бэтмен, переживающий кризис средних лет, уставший и озлобленный. Во-вторых, на этот раз пришлось соперничать за внимание зрителя с другими супергероями вселенной DC. Вдобавок у актера начался запой. Зато Аффлек остался в истории как самый высокий исполнитель роли героя Готэма (рост актера — 192 сантиметра). После съемок Бен хотел оставить костюм Летучей мыши себе на память, но пожадничал — за наряд потребовали 100 тысяч долларов.

Кадр из фильма Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
8 из 10

Бен Аффлек, "Бэтмен против Супермена" (2016 год) и "Лига справедливости" (2017 год)

Вариант Темного рыцаря Аффлека среди лучших обычно не значится, да и сам актер, казалось, так тяготился этим образом, что не скрывал вселенской тоски. Задача и правда была сложной: во-первых, ему достался Бэтмен, переживающий кризис средних лет, уставший и озлобленный. Во-вторых, на этот раз пришлось соперничать за внимание зрителя с другими супергероями вселенной DC. Вдобавок у актера начался запой. Зато Аффлек остался в истории как самый высокий исполнитель роли героя Готэма (рост актера — 192 сантиметра). После съемок Бен хотел оставить костюм Летучей мыши себе на память, но пожадничал — за наряд потребовали 100 тысяч долларов.

© предоставлено компанией "Каро-Премьер"
© DC Comics (2014-2019)

Давид Мазуз в "Готэме" (на фото) и Иэн Глен в "Титанах", 2019 год

Два Бэтмена, которых поклонники приняли неплохо: наверное, потому, что они были эпизодическими. Восемнадцатилетний Давид Мазуз появился в образе юного Брюса Уэйна в "Готэме" — приквеле, где главный герой — детектив Джеймс Гордон, расследующий убийство родителей будущего Темного рыцаря. А постаревшего Бэтмена в сериале "Титаны", посвященного Робину, сыграл Иэн Глен, известный по роли Джораха Мормонта из "Игры престолов".

Кадр из сериала Готэм
9 из 10

Давид Мазуз в "Готэме" (на фото) и Иэн Глен в "Титанах", 2019 год

Два Бэтмена, которых поклонники приняли неплохо: наверное, потому, что они были эпизодическими. Восемнадцатилетний Давид Мазуз появился в образе юного Брюса Уэйна в "Готэме" — приквеле, где главный герой — детектив Джеймс Гордон, расследующий убийство родителей будущего Темного рыцаря. А постаревшего Бэтмена в сериале "Титаны", посвященного Робину, сыграл Иэн Глен, известный по роли Джораха Мормонта из "Игры престолов".

© DC Comics (2014-2019)
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss

Роберт Паттинсон, "Бэтмен", 2021 год

Новым Бэтменом станет звезда "Сумерек", и фанаты снова недовольны. Но, возможно, супергерой поможет Паттинсону избавиться от надоевшего ему амплуа героя-любовника. Кажется, у актера есть все, чтобы стать идеальным Брюсом Уэйном: и умение носить деловой костюм, и мрачноватое чувство юмора, и волевой подбородок. Премьера намечена на осень 2021 года. Лагерь злодеев возглавит Загадочник, а главная фам-фаталь — Женщина-кошка в исполнении Зои Кравиц. Режиссер Мэтт Ривз собирается вернуться к истокам, "детективной составляющей истории", обещая микс хичкоковского триллера с классическим нуаром.

Актер Роберт Паттинсон
10 из 10

Роберт Паттинсон, "Бэтмен", 2021 год

Новым Бэтменом станет звезда "Сумерек", и фанаты снова недовольны. Но, возможно, супергерой поможет Паттинсону избавиться от надоевшего ему амплуа героя-любовника. Кажется, у актера есть все, чтобы стать идеальным Брюсом Уэйном: и умение носить деловой костюм, и мрачноватое чувство юмора, и волевой подбородок. Премьера намечена на осень 2021 года. Лагерь злодеев возглавит Загадочник, а главная фам-фаталь — Женщина-кошка в исполнении Зои Кравиц. Режиссер Мэтт Ривз собирается вернуться к истокам, "детективной составляющей истории", обещая микс хичкоковского триллера с классическим нуаром.

© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
200000
Культурачто посмотретьЗои КравицКино и сериалыМайкл КитонБэтменКристиан БейлДжордж КлуниРоберт ПаттинсонБен АффлекКристофер Нолан
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