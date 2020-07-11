В Ростовской области 13 июля откроют кинотеатры и спа-центры

"Только что я подписал соответствующий документ. С 13 июля в нашей области возобновляется работа кинотеатров, но с определенными условиями. Кинозалы могут заполняться не более чем на четверть, услуги общественного питания в них пока оказываться не будут. С понедельника также могут вновь начать работу спа-центры, бани и сауны", - сказал Голубев в своем обращении к жителям.