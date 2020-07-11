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В Ростовской области 13 июля откроют кинотеатры и спа-центры
Кинотеатры, спа-центры, бани и сауны с 13 июля смогут возобновить работу в Ростовской области, сообщил в Instagram губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T23:12
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), василий голубев, ростовская область, общество

В Ростовской области 13 июля откроют кинотеатры и спа-центры

23:12 11.07.2020
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© Сергей ПивоваровТемерницкий мост в Ростове-на-Дону
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл - РИА Новости. Кинотеатры, спа-центры, бани и сауны с 13 июля смогут возобновить работу в Ростовской области, сообщил в Instagram губернатор региона Василий Голубев.
"Только что я подписал соответствующий документ. С 13 июля в нашей области возобновляется работа кинотеатров, но с определенными условиями. Кинозалы могут заполняться не более чем на четверть, услуги общественного питания в них пока оказываться не будут. С понедельника также могут вновь начать работу спа-центры, бани и сауны", - сказал Голубев в своем обращении к жителям.
При этом он призвал земляков соблюдать санитарные правила и быть осторожными.
Ранее в Ростовской области была возобновлена работа открытых площадок и летних веранд кафе, курортных отелей, санаториев и баз отдыха, а также парков и зоопарков, детских лагерей и спортивных секций. С 29 июня отменена обязательная самоизоляция для приезжающих из других регионов России.
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В начале июля возобновили работу детские сады, гостиницы и бассейны с определенными ограничениями.
По данным областного Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Ростовской области зарегистрированы 10 628 заболевших коронавирусом, из них 95 - за последние сутки. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,01. За весь период эпидемии в регионе выздоровели 7954 человека, умер 161 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Василий ГолубевРостовская областьОбщество
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