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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574224597.html
В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 27 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T23:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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Вышли данные по смертности в Москве за июнь. В сутки умирало на 190 человек больше, чем в июне 2019. Это данные ЗАГСа Москвы.
38
А что новое лекарство, которое уже начали выпускать, не помогает лечению?
29
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572223697_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_43d24b9c6605fb6bcbd72e179313d5ea.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

22:59 11.07.2020 (обновлено: 23:46 11.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшер частной "Станции скорой медицинской помощи "Домашний доктор" в противоэпидемическом костюме в Тамбове
Фельдшер частной Станции скорой медицинской помощи Домашний доктор в противоэпидемическом костюме в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 27 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, число жертв COVID-19 в столице достигло 4143.
Днем ранее сообщалось о 29 умерших от заболевания.
По данным на 10:35, в России за время пандемии COVID-19 коронавирус обнаружили у 720 547 человек. Из них 11 205 скончались, 497 446 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
Вышли данные по смертности в Москве за июнь. В сутки умирало на 190 человек больше, чем в июне 2019. Это данные ЗАГСа Москвы.
11 июля, 23:46
АДАнтон Дарлок
22000412
А что новое лекарство, которое уже начали выпускать, не помогает лечению?
11 июля, 23:39
РПРостовский Папа
16100012
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