Соловьев высмеял планы адвоката Ефремова засудить его

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего канала на YouTube высмеял появившуюся в СМИ информацию о том, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен подать на него в суд за разглашение результатов экспертизы.
"Ну понятно. Только непонятно, что именно нельзя делать. То есть, это что — ложь? Это ненастоящий документ?" — поинтересовался журналист во время трансляции. Он задался вопросом, в чем заключается проблема.
"Уголовная ответственность ко мне потому что — что? Потому что я нарушил что?" — спросил он.
После этого телеведущий обратился к адвокату семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинскому с вопросом, не будет ли юрист "кидать в него камень", когда ведущего "поведут под руки сотрудники правоохранительных органов в тюрьму по заявлению гражданина Пашаева".
"Нет, Владимир, мы все вас будем защищать", — ответил Добровинский.
Ранее Пашаев рассказал, что попросил следователя возбудить дело по статье 310 УК РФ "Разглашение данных предварительного следствия" против телеведущего Владимира Соловьева, который показал заключение эксперта по делу о смертельном ДТП. Из документа следует, что за рулем в момент аварии находился Ефремов.
Смертельное ДТП с участием актера
Михаил Ефремов вечером 8 июня на своем автомобиле пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения, а в крови были найдены следы наркотиков.
Ефремова поместили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Актер также выпустил видеообращение, в котором он попросил прощения у родных погибшего, а также пообещал им помощь. Семья Захарова отказался принимать извинения и денежную компенсацию.
В начале июля стало известно о завершении предварительного расследования дела. Адвокат Ефремова отметил, что актер не считает себя виновником аварии, Кроме того, он пообещал "сенсацию на суде" и намекал, что Ефремов был в машине не один.
Вчера, 19:44Адвокат Ефремова обратился к дочери актера