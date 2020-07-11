Соловьев высмеял планы адвоката Ефремова засудить его

"Ну понятно. Только непонятно, что именно нельзя делать. То есть, это что — ложь? Это ненастоящий документ?" — поинтересовался журналист во время трансляции. Он задался вопросом, в чем заключается проблема.

"Уголовная ответственность ко мне потому что — что? Потому что я нарушил что?" — спросил он. Владимир Соловьев Телеведущий Телеведущий

После этого телеведущий обратился к адвокату семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинскому с вопросом, не будет ли юрист "кидать в него камень", когда ведущего "поведут под руки сотрудники правоохранительных органов в тюрьму по заявлению гражданина Пашаева".

"Нет, Владимир, мы все вас будем защищать", — ответил Добровинский.

Ранее Пашаев рассказал, что попросил следователя возбудить дело по статье 310 УК РФ "Разглашение данных предварительного следствия" против телеведущего Владимира Соловьева, который показал заключение эксперта по делу о смертельном ДТП. Из документа следует, что за рулем в момент аварии находился Ефремов.

Смертельное ДТП с участием актера

Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения, а в крови были найдены следы наркотиков.

Ефремова поместили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Актер также выпустил видеообращение, в котором он попросил прощения у родных погибшего, а также пообещал им помощь. Семья Захарова отказался принимать извинения и денежную компенсацию.