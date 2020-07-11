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Соловьев высмеял планы адвоката Ефремова засудить его
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего канала на YouTube высмеял появившуюся в СМИ информацию о том, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T22:48
россия
москва
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дтп с участием михаила ефремова
владимир соловьев (телеведущий)
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михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, москва, эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, владимир соловьев (телеведущий), александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Соловьев высмеял планы адвоката Ефремова засудить его

22:48 11.07.2020
8905
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Телеведущий Владимир Соловьев . Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своего канала на YouTube высмеял появившуюся в СМИ информацию о том, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен подать на него в суд за разглашение результатов экспертизы.
"Ну понятно. Только непонятно, что именно нельзя делать. То есть, это что — ложь? Это ненастоящий документ?" — поинтересовался журналист во время трансляции. Он задался вопросом, в чем заключается проблема.
"Уголовная ответственность ко мне потому что — что? Потому что я нарушил что?" — спросил он.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Владимир Соловьев
Телеведущий
После этого телеведущий обратился к адвокату семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинскому с вопросом, не будет ли юрист "кидать в него камень", когда ведущего "поведут под руки сотрудники правоохранительных органов в тюрьму по заявлению гражданина Пашаева".
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"Нет, Владимир, мы все вас будем защищать", — ответил Добровинский.
Ранее Пашаев рассказал, что попросил следователя возбудить дело по статье 310 УК РФ "Разглашение данных предварительного следствия" против телеведущего Владимира Соловьева, который показал заключение эксперта по делу о смертельном ДТП. Из документа следует, что за рулем в момент аварии находился Ефремов.
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Смертельное ДТП с участием актера

Михаил Ефремов вечером 8 июня на своем автомобиле пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения, а в крови были найдены следы наркотиков.
Ефремова поместили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Актер также выпустил видеообращение, в котором он попросил прощения у родных погибшего, а также пообещал им помощь. Семья Захарова отказался принимать извинения и денежную компенсацию.
В начале июля стало известно о завершении предварительного расследования дела. Адвокат Ефремова отметил, что актер не считает себя виновником аварии, Кроме того, он пообещал "сенсацию на суде" и намекал, что Ефремов был в машине не один.
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Вчера, 19:44
Адвокат Ефремова обратился к дочери актера
1444730342
Обсудить 7
РоссияМоскваЭльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваВладимир Соловьев (телеведущий)Александр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
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Пашаев смахивает на мошенника по повадкам....
11 июля, 23:26
Егор Панкратов
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