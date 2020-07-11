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Высоту орбиты МКС снизили для стыковки с "Прогрессом"
Специалисты провели коррекцию орбиты Международной космической станции, высота полета снижена почти на один километр для стыковки грузового корабля "Прогресс... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T22:37
риа наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Высоту орбиты МКС снизили для стыковки с "Прогрессом"

22:37 11.07.2020
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Специалисты провели коррекцию орбиты Международной космической станции, высота полета снижена почти на один километр для стыковки грузового корабля "Прогресс МС-15", сообщает Роскосмос.
Изначально коррекция планировалась на 10 июля, высоту полета собирались повысить на 480 метров. Но планы поменялись после того, как МКС пришлось внепланово совершить маневр уклонения от космического мусора - обломка ступени российской ракеты "Протон", запущенной в 1987 году.
"Сегодня, 11 июля 2020 года, выполнена коррекция орбиты Международной космической станции... После проведения корректирующего манёвра средняя высота орбиты МКС уменьшилась на 900 метров", - говорится в сообщении госкорпорации.
Коррекция проводилась с помощью двигателей грузовика "Прогресс МС-14", который сейчас пристыкован к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Двигатели включились в 22.15 мск и проработали почти три минуты.
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Средняя высота орбиты станции после маневра составляет около 418 километров над Землей.
Ранее сообщалось, что запуск корабля "Прогресс МС-15" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 23 июля в 17.26 мск, а его стыковка со станцией - в 20.47 мск в тот же день. Запуск "Союза МС-17" ракетой "Союз-2.1а" с Байконура планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчко, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американцы Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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РИА НаукаСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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