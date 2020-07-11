https://ria.ru/20200711/1574223711.html
Число жертв коронавируса в Эквадоре превысило пять тысяч
Число жертв коронавируса в Эквадоре превысило 5 тысяч, заразились свыше 67 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T22:18
2020-07-11T22:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
эквадор
в мире
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https://ria.ru/20200711/1574202616.html
эквадор
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, эквадор, в мире