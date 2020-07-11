Число жертв коронавируса в Эквадоре превысило пять тысяч

Суточный прирост заболевших составил 1408 человек, общее число заболевших достигло 67209. Число жертв от подтвержденного COVID-19 составляет 5031, при этом анализы еще 3305 человек, у которых подозревали наличие коронавируса, находятся в работе. Вылечились 5 900 пациентов.