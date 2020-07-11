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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574223711.html
Число жертв коронавируса в Эквадоре превысило пять тысяч
Число жертв коронавируса в Эквадоре превысило 5 тысяч, заразились свыше 67 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T22:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
эквадор
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, эквадор, в мире

Число жертв коронавируса в Эквадоре превысило пять тысяч

22:18 11.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Эквадоре превысило 5 тысяч, заразились свыше 67 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Суточный прирост заболевших составил 1408 человек, общее число заболевших достигло 67209. Число жертв от подтвержденного COVID-19 составляет 5031, при этом анализы еще 3305 человек, у которых подозревали наличие коронавируса, находятся в работе. Вылечились 5 900 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12 миллионов случаев заражения, свыше 551 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Вчера, 09:52Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЭквадорВ мире
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