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В Тель-Авиве прошел митинг против действий властей во время COVID-19
Жители Тель-Авива вышли на площадь Ицхака Рабина, протестуя против действий израильских властей в период пандемии коронавируса, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T22:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, бени ганц, коронавирусы, израиль, общество - видео, в мире

В Тель-Авиве прошел митинг против действий властей во время COVID-19

22:16 11.07.2020 (обновлено: 22:46 11.07.2020)
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© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июл - РИА Новости. Жители Тель-Авива вышли на площадь Ицхака Рабина, протестуя против действий израильских властей в период пандемии коронавируса, передаёт корреспондент РИА Новости.
Несколько тысяч человек выстроились на площади и близлежащих улицах и размахивают плакатами и флагами - чёрными и флагами Израиля. На сцену поднимаются спикеры, которые рассказывают о трудностях, с которыми столкнулся их бизнес. Их истории толпа встречает бурными аплодисментами и возгласами одобрения.
"Сегодняшняя акция направлена на то, чтобы правительство нас услышало. На сегодня мы, самозанятые, отправлены домой без содержания, без зарплат. Государство нам не выплачивает те деньги, которые обещало, те деньги, которые выплачивают, очень малы. Последние выплаты самозанятым составили менее 10% месячного оборота", - сказал РИА Новости один из протестующих.
Израильские СМИ отмечают, что митинг носит экономический, а не политический характер.
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Министр обороны и альтернативный премьер-министр Бени Ганц отметил, что митингующие имеют полное право на протест. "Граждане выходят на улицы сегодня вечером, чтобы выразить их настоящие и оправданные беспокойства, имеют на это полное право, и мы, как правительство, обязаны выслушать и работать над поиском решений... Мы понимаем общественный резонанс и сделаем все возможное, чтобы реагировать на него", - сказал Ганц.
Со сцены на площади звучат также напоминания о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию. Протестующие действительно следуют указаниям минздрава - они стоят на площади по рядам, согласно отметкам на земле.
В Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно выявляемых новых случав за неделю выросло вдвое. В понедельник правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах ограничат количество посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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