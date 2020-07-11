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При столкновении двух машин в центре Москвы пострадал пешеход
Пешеход и водитель пострадали в ДТП в центре Москвы в субботу, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T22:06
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
москва, происшествия

При столкновении двух машин в центре Москвы пострадал пешеход

22:06 11.07.2020
533
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пешеход и водитель пострадали в ДТП в центре Москвы в субботу, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
"На Трубной площади произошло ДТП с автомобилем Audi и BMW, в результате которого одну машину отбросило на пешехода", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщину-пешехода с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" и переломом бедра госпитализировали в клиническую больницу № 13.
Полиция и скорая помощь
Вчера, 15:41
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В ведомстве уточнили, что в ДТП также пострадал водитель автомобиля Audi, который, по предварительной информации ГИБДД, виновен в аварии — он проехал на красный свет.
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