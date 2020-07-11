При столкновении двух машин в центре Москвы пострадал пешеход

Две женщины и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Кузбассе

Две женщины и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Кузбассе

В ведомстве уточнили, что в ДТП также пострадал водитель автомобиля Audi, который, по предварительной информации ГИБДД, виновен в аварии — он проехал на красный свет.