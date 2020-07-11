https://ria.ru/20200711/1574223455.html
Боевики атаковали позиции сирийских войск в Идлибе
Два отряда боевиков численностью до 250 человек атаковали позиции сирийских войск в Идлибе, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T22:03
2020-07-11T22:22
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
в мире
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давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
"Ранее в Главном оперативном управлении Генштаба России заявили, что гражданская война в Сирии фактически остановлена" 2017г. ria.ru/20170929/1505811022.html ах-ти боже мой, вот никогда так не было и вот опять!
50
white rabbit
Их не нужно обучать, ими нужно удобрять.
27
15
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, идлиб (мухафаза), турция, сирия, в мире