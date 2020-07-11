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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200711/1574223455.html
Боевики атаковали позиции сирийских войск в Идлибе
Два отряда боевиков численностью до 250 человек атаковали позиции сирийских войск в Идлибе, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T22:22
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
в мире
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Их не нужно обучать, ими нужно удобрять.
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идлиб (мухафаза)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, идлиб (мухафаза), турция, сирия, в мире

Боевики атаковали позиции сирийских войск в Идлибе

22:03 11.07.2020 (обновлено: 22:22 11.07.2020)
8434
© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
Боевики ведут обстрел сирийских правительственных сил в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Два отряда боевиков численностью до 250 человек атаковали позиции сирийских войск в Идлибе, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
Он уточнил, что нападение произошло около 9:30, боевики атаковали из района населенного пункта Зайтунджик.
Нападение произошло "в направлении Шамшуран — Кара-Джагес".
Щербицкий отметил, что подразделения сирийской армии отбили атаку и "нейтрализовали" восемь боевиков.
Потерь среди сирийских солдат нет.
Также за прошедшие сутки не зарегистрировали обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.
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Ничего не получат. В Сирии перехватил партию оружия для боевиков в Идлибе
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Война в СирииЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
"Ранее в Главном оперативном управлении Генштаба России заявили, что гражданская война в Сирии фактически остановлена" 2017г. ria.ru/20170929/1505811022.html ах-ти боже мой, вот никогда так не было и вот опять!
11 июля, 22:44
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
33100214
Их не нужно обучать, ими нужно удобрять.
11 июля, 22:36
white rabbit
2700000
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