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Сын индийского актера Амитабха Баччана заразился коронавирусом
Популярный индийский актер Абхишек Баччан, сын болливудской звезды Амитабха Баччана, вслед за отцом заразился коронавирусом. РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T22:01
коронавирус covid-19
коронавирусы
индия
распространение нового коронавируса
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_adce30cadc8dffe23261154d29f51025.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус covid-19, коронавирусы, индия

Сын индийского актера Амитабха Баччана заразился коронавирусом

22:01 11.07.2020
605
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Популярный индийский актер Абхишек Баччан, сын болливудской звезды Амитабха Баччана, вслед за отцом заразился коронавирусом.
Ранее Амитабх Баччан сообщил, что оказался в больнице с коронавирусом.
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
Вчера, 20:47Распространение нового коронавируса
Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 37,4 тысячи
"Ранее сегодня и мой отец, и я дали положительный результат на COVID-19. Мы оба были госпитализированы с легкими симптомами. Мы проинформировали все необходимые органы, и наша семья и персонал проходят тестирование. Я прошу всех сохранять спокойствие и не паниковать", - написал Баччан-младший в Twitter.
Баччан-старший - один из самых популярных и известных актеров Индии, снявшийся во многих индийских фильмах. Обладатель трех Национальных кинопремий и 11 премий Filmfare Awards (ежегодная премия Индии за достижения в кинематографе на хинди). Награжден высшими гражданскими наградами Индии: Падма Шри в 1984 году, Падма Бхушан в 2001 году и Падма Вибхушан в 2015 году. В 2013 году Баччан дебютировал на международном экране в фильме "Великий Гэтсби", где сыграл персонажа Мейера Вольфшейма.
Его сын также является популярным индийским актером, трижды удостоенным престижной премии Filmfare Awards. Наиболее известен за роль во франшизе "Байкеры", где сыграл полицейского, который гонится за группой грабителей на мотоциклах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Знаменитости, которые заразились коронавирусом
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan

У девушки Бонда Ольги Куриленко диагностировали коронавирус. "Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы", — написала актриса в Instagram и посоветовала подписчикам быть осторожнее.

Актриса Ольга Куриленко
1 из 14

У девушки Бонда Ольги Куриленко диагностировали коронавирус. "Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы", — написала актриса в Instagram и посоветовала подписчикам быть осторожнее.

© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
© AFP 2020 / Anthony Harvey

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели во время поездки в Австралию. "Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб", — написал актер в Twitter. Тест на коронавирус дал положительный результат. Супруги находится в изоляции, врачи оказывают им необходимую помощь.

Том Хэнкс и Рита Уилсон
2 из 14

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели во время поездки в Австралию. "Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб", — написал актер в Twitter. Тест на коронавирус дал положительный результат. Супруги находится в изоляции, врачи оказывают им необходимую помощь.

© AFP 2020 / Anthony Harvey
© AFP 2020 / Handout

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, когда его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания. Позже Трюдо сообщил, он хорошо себя чувствует, симптомов болезни у него нет.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
3 из 14

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, когда его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания. Позже Трюдо сообщил, он хорошо себя чувствует, симптомов болезни у него нет.

© AFP 2020 / Handout
© AFP 2020 / Chris Wattie

Тем временем у Софи Трюдо коронавирус подтвердился.

Софи Грегуар Трюдо, жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо
4 из 14

Тем временем у Софи Трюдо коронавирус подтвердился.

© AFP 2020 / Chris Wattie
© REUTERS / Matthew Childs/ File Photo

Полузащитник лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои стал первым известным футболистом, вылечившимся от коронавируса. Однако в клубе из соображений безопасности продолжает действовать карантин.

Футболист Каллум Хадсон-Одои
5 из 14

Полузащитник лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои стал первым известным футболистом, вылечившимся от коронавируса. Однако в клубе из соображений безопасности продолжает действовать карантин.

© REUTERS / Matthew Childs/ File Photo
© REUTERS / Adriano Machado/ File Photo

Тесты на коронавирус у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента Фабио Вайнгартена дали положительный результат. Симптомы заболевания появились у него после возвращения из США.

Глава специального секретариата по коммуникациям Бразилии Фабио Вайнгартена
6 из 14

Тесты на коронавирус у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента Фабио Вайнгартена дали положительный результат. Симптомы заболевания появились у него после возвращения из США.

© REUTERS / Adriano Machado/ File Photo
© AFP 2020 / Pierre-Philippe Marcou

У испанского министра равных возможностей Ирене Монтеро обнаружили коронавирус. Ирене и ее муж, вице-премьер и лидер партии Unidas Podemos Пабло Иглесиас, находятся на карантине.

Члены испанского парламента Ирен Монтеро и Пабло Иглесиас
7 из 14

У испанского министра равных возможностей Ирене Монтеро обнаружили коронавирус. Ирене и ее муж, вице-премьер и лидер партии Unidas Podemos Пабло Иглесиас, находятся на карантине.

© AFP 2020 / Pierre-Philippe Marcou
© REUTERS / Henry Nicholls/ File Photo

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис стала первым британским парламентарием, пострадавшим от коронавируса. "Я могу подтвердить, что мои анализы на коронавирус дали положительный результат. Как только меня об этом проинформировали, я предприняла все необходимые меры и самоизолируюсь у себя дома", — заявила она.

Член парламента от Консервативной партии Великобритании Надин Доррис
8 из 14

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис стала первым британским парламентарием, пострадавшим от коронавируса. "Я могу подтвердить, что мои анализы на коронавирус дали положительный результат. Как только меня об этом проинформировали, я предприняла все необходимые меры и самоизолируюсь у себя дома", — заявила она.

© REUTERS / Henry Nicholls/ File Photo
© REUTERS / John Sibley/ File Photo

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом. Контактировавший с ним персонал отправится на самоизоляцию.

Главный тренер Арсенала Микель Артета
9 из 14

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом. Контактировавший с ним персонал отправится на самоизоляцию.

© REUTERS / John Sibley/ File Photo
© REUTERS / Jason Lee/ File Photo

Баскетболист "Юты" Руди Гобер, заразившийся коронавирусом, призвал фанатов чаще мыть руки с мылом, не прикасаться к лицу и избегать ненужных контактов. "Хотелось бы, чтобы я отнесся к этому более серьезно, я надеюсь, что все остальные сделают это", — заметил Гобер.

Баскетболист Руди Гобер
10 из 14

Баскетболист "Юты" Руди Гобер, заразившийся коронавирусом, призвал фанатов чаще мыть руки с мылом, не прикасаться к лицу и избегать ненужных контактов. "Хотелось бы, чтобы я отнесся к этому более серьезно, я надеюсь, что все остальные сделают это", — заметил Гобер.

© REUTERS / Jason Lee/ File Photo
© AP Photo / Andrea Hanks

Министра внутренних дел Австралии Питера Даттона госпитализировали с коронавирусом после поездки в США.

На фото: министр общественной безопасности Канады Билл Блэр, британский парламентарий Джеймс Брокеншир, советник Белого дома Келлианн Конвей, директор Совета по внутренней политике Белого дома Джо Гроган, генпрокурор США Уильям Барр, дочь и советник президента США Иванка Трамп, глава МВД Австралии Питер Даттон и министр внутренних дел Новой Зеландии Трейси Мартин во время встречи в Белом доме.

Билл Блэр, Джеймс Брокеншир, Келлианн Конвей, Джо Гроган, Уильям Барр, Иванка Трамп, Питер Даттон и Трейси Мартин во время встречи в Белом доме
11 из 14

Министра внутренних дел Австралии Питера Даттона госпитализировали с коронавирусом после поездки в США.

На фото: министр общественной безопасности Канады Билл Блэр, британский парламентарий Джеймс Брокеншир, советник Белого дома Келлианн Конвей, директор Совета по внутренней политике Белого дома Джо Гроган, генпрокурор США Уильям Барр, дочь и советник президента США Иванка Трамп, глава МВД Австралии Питер Даттон и министр внутренних дел Новой Зеландии Трейси Мартин во время встречи в Белом доме.

© AP Photo / Andrea Hanks
© AFP 2020 / Sean Davey

"Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", — рассказал глава МВД Австралии.

Бывший министр внутренних дел Австралии Питер Даттон
12 из 14

"Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", — рассказал глава МВД Австралии.

© AFP 2020 / Sean Davey
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw/ File Photo

После того как у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани диагностировали коронавирус, на режим самоизоляции перешел 121 человек — игроки, тренеры и сотрудники клуба.

Итальянский футболист, защитник клуба Ювентус Даниэль Ругани
13 из 14

После того как у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани диагностировали коронавирус, на режим самоизоляции перешел 121 человек — игроки, тренеры и сотрудники клуба.

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw/ File Photo
© REUTERS / Yara Nardi/ File Photo

Лидер входящей Демократической партии Италии Никола Дзингаретти сдал положительный тест на COVID-19. "Я чувствую себя хорошо, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни", — написал политик в Facebook.

Лидер Демократической партии Италии Никола Зингаретти
14 из 14

Лидер входящей Демократической партии Италии Никола Дзингаретти сдал положительный тест на COVID-19. "Я чувствую себя хорошо, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни", — написал политик в Facebook.

© REUTERS / Yara Nardi/ File Photo
1 из 14

У девушки Бонда Ольги Куриленко диагностировали коронавирус. "Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы", — написала актриса в Instagram и посоветовала подписчикам быть осторожнее.

© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
2 из 14

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели во время поездки в Австралию. "Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб", — написал актер в Twitter. Тест на коронавирус дал положительный результат. Супруги находится в изоляции, врачи оказывают им необходимую помощь.

© AFP 2020 / Anthony Harvey
3 из 14

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, когда его супруга Софи, вернувшаяся из Британии, почувствовала признаки вирусного заболевания. Позже Трюдо сообщил, он хорошо себя чувствует, симптомов болезни у него нет.

© AFP 2020 / Handout
4 из 14

Тем временем у Софи Трюдо коронавирус подтвердился.

© AFP 2020 / Chris Wattie
5 из 14

Полузащитник лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои стал первым известным футболистом, вылечившимся от коронавируса. Однако в клубе из соображений безопасности продолжает действовать карантин.

© REUTERS / Matthew Childs/ File Photo
6 из 14

Тесты на коронавирус у главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента Фабио Вайнгартена дали положительный результат. Симптомы заболевания появились у него после возвращения из США.

© REUTERS / Adriano Machado/ File Photo
7 из 14

У испанского министра равных возможностей Ирене Монтеро обнаружили коронавирус. Ирене и ее муж, вице-премьер и лидер партии Unidas Podemos Пабло Иглесиас, находятся на карантине.

© AFP 2020 / Pierre-Philippe Marcou
8 из 14

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис стала первым британским парламентарием, пострадавшим от коронавируса. "Я могу подтвердить, что мои анализы на коронавирус дали положительный результат. Как только меня об этом проинформировали, я предприняла все необходимые меры и самоизолируюсь у себя дома", — заявила она.

© REUTERS / Henry Nicholls/ File Photo
9 из 14

Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом. Контактировавший с ним персонал отправится на самоизоляцию.

© REUTERS / John Sibley/ File Photo
10 из 14

Баскетболист "Юты" Руди Гобер, заразившийся коронавирусом, призвал фанатов чаще мыть руки с мылом, не прикасаться к лицу и избегать ненужных контактов. "Хотелось бы, чтобы я отнесся к этому более серьезно, я надеюсь, что все остальные сделают это", — заметил Гобер.

© REUTERS / Jason Lee/ File Photo
11 из 14

Министра внутренних дел Австралии Питера Даттона госпитализировали с коронавирусом после поездки в США.

На фото: министр общественной безопасности Канады Билл Блэр, британский парламентарий Джеймс Брокеншир, советник Белого дома Келлианн Конвей, директор Совета по внутренней политике Белого дома Джо Гроган, генпрокурор США Уильям Барр, дочь и советник президента США Иванка Трамп, глава МВД Австралии Питер Даттон и министр внутренних дел Новой Зеландии Трейси Мартин во время встречи в Белом доме.

© AP Photo / Andrea Hanks
12 из 14

"Сегодня утром я проснулся с температурой и больным горлом. Я немедленно связался с министерством здравоохранения Квинсленда и потом прошел тест на COVID-19. Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным", — рассказал глава МВД Австралии.

© AFP 2020 / Sean Davey
13 из 14

После того как у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани диагностировали коронавирус, на режим самоизоляции перешел 121 человек — игроки, тренеры и сотрудники клуба.

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw/ File Photo
14 из 14

Лидер входящей Демократической партии Италии Никола Дзингаретти сдал положительный тест на COVID-19. "Я чувствую себя хорошо, но должен буду оставаться дома в ближайшие дни", — написал политик в Facebook.

© REUTERS / Yara Nardi/ File Photo
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыИндия
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