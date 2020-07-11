В Ярославской области в ДТП с мотоциклом погибли три человека

"Было ДТП, в результате ДТП три человека погибли. По предварительной информации - там два пешехода, и один человек, который был на мотоцикле - вероятнее всего водитель. Один человек (с мотоцикла) еще госпитализирован с травмами", - сказал собеседник агентства.