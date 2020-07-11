https://ria.ru/20200711/1574223361.html
В Ярославской области в ДТП с мотоциклом погибли три человека
Мотоцикл с пассажиром сбил двух пешеходов в Ярославской области, в результате чего три человека погибли, один получил травмы, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T21:57
2020-07-11T21:57
ярославская область
происшествия
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ярославская область
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, происшествия