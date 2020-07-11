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В Ярославской области в ДТП с мотоциклом погибли три человека
Мотоцикл с пассажиром сбил двух пешеходов в Ярославской области, в результате чего три человека погибли, один получил травмы, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T21:57
ярославская область
происшествия
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РИА Новости
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353
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ярославская область, происшествия

В Ярославской области в ДТП с мотоциклом погибли три человека

21:57 11.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Мотоцикл с пассажиром сбил двух пешеходов в Ярославской области, в результате чего три человека погибли, один получил травмы, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Авария произошла в 18.40 мск в Рыбинске.
"Было ДТП, в результате ДТП три человека погибли. По предварительной информации - там два пешехода, и один человек, который был на мотоцикле - вероятнее всего водитель. Один человек (с мотоцикла) еще госпитализирован с травмами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, среди пострадавших несовершеннолетних нет.
"Авария произошла на проезжей части. Пешеходы переходили проезжую часть", - сказал собеседник агентства. Причины ДТП устанавливаются. -0-
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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