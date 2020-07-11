В Пензенской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 65

САРАТОВ, 11 июл - РИА Новости. Еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пензенской области, общее число умерших достигло 65, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 5699 случаев коронавируса. К 10 июля скончались 63 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Ушли из жизни два пациента с коронавирусом. Мужчина 1956 года рождения… Женщина 1938 года рождения… Причина смерти (у обоих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что у пациентов имелся ряд сопутствующих заболеваний.
По ее словам, врачи в области в субботу выписали трех пациентов после лечения коронавируса, общее число выздоровевших возросло до 5146.
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