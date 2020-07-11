Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200711/1574223160.html
В Пензенской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 65
Еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пензенской области, общее число умерших достигло 65, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T21:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
пензенская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4e561e1254bf8a5ee65af7f554774c33.jpg
пензенская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4e561e1254bf8a5ee65af7f554774c33.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_bb254f5d5826d33c1159630ae5c74859.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_779:0:2827:2048_1400x0_80_0_0_871257679c66a086183d823abb03f556.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пензенская область

В Пензенской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 65

21:42 11.07.2020
462
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 11 июл - РИА Новости. Еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пензенской области, общее число умерших достигло 65, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 5699 случаев коронавируса. К 10 июля скончались 63 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Ушли из жизни два пациента с коронавирусом. Мужчина 1956 года рождения… Женщина 1938 года рождения… Причина смерти (у обоих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что у пациентов имелся ряд сопутствующих заболеваний.
По ее словам, врачи в области в субботу выписали трех пациентов после лечения коронавируса, общее число выздоровевших возросло до 5146.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПензенская область
Рекомендуем
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Сын индийского актера Амитабха Баччана заразился коронавирусом
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Число жертв коронавируса в Эквадоре превысило пять тысяч
Занятие йогой
В Коми возобновили работу фитнес-центры и спортклубы
Автомобиль скорой помощи
При столкновении двух машин в центре Москвы пострадал пешеход
Коробки с медикаментами и медицинским оборудованием, переданные Россией Венесуэле, в аэропорту Каракаса
Венесуэла получила очередной груз с инсулином из России
Блокпост в Казахстане
Астраханская область направит в Казахстан врачей для борьбы с COVID-19
Скорая помощь в Пекине, КНР
СМИ: в Китае при взрыве на очистном сооружении пострадали 17 человек
Полиция Израиля
В Тель-Авиве прошел митинг против действий властей во время COVID-19
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Ярославской области в ДТП с мотоциклом погибли три человека
Дамаск, Сирия
Сирия частично откроет сухопутную границу с Ливаном
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Седьмой по счету вывозной рейс вылетел из Парижа в Москву
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону
В Ростовской области 13 июля откроют кинотеатры и спа-центры
Американский военный
Спецназовец Капитан Америка покончил с собой
Международная космическая станция
Высоту орбиты МКС снизили для стыковки с "Прогрессом"
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Число жертв коронавируса в Британии выросло за сутки на 148
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37ЕГЭ определит качество обучения во время пандемии, заявил Собянин
08:29Адвокат Ефремова ответил на обвинения в пиаре
08:24В "Орленке" появится новый центр с кинозалом и музыкальным салоном
08:23В России провели более 23 миллионов тестов на коронавирус
08:22В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
08:21Директор "Орленка" рассказал, как центр преодолевает период пандемии
08:13В Афганистане погибли четыре сотрудника сил безопасности
08:10В Польше началось голосование на втором туре выборов президента
08:07"Орленок" изменил образовательную программу для отдыхающих детей
07:52В Татарстане двое детей получили ожоги из-за разлившегося бензина
07:47Число случаев COVID-19 в Киргизии превысило 10 тысяч
07:31В Кузбассе число умерших от осложнений после COVID-19 увеличилось до 14
07:07Ученый подтвердил безопасность созданной вакцины от COVID-19
07:03В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
06:36В Казахстане за сутки выявили почти 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:36Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья
06:15В Германии за сутки выявили 248 случаев коронавируса
05:30Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19
04:53Президент Мали распустил конституционный суд
04:43Число умерших от коронавируса в Приамурье достигло 22 человек
Лента новостейМолния